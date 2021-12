Казино 20 е сред най-търсените в онлайн пространството

Едни от най-популярните казино игри са тези с 20 печеливши линии или както ги наричат по-опитните играчи Казино 20. Колкото повече печеливши комбинации има - толкова повече шансове имат играчите да спечелят добри печалби. Почти всички онлайн казина днес предлагат на играчите видео слот машини с 20 линии. Обикновено печелившата комбинация започва на първия барабан и завършва на последния. Въпреки че има 20 линии, печелившите комбинации могат да бъдат сложни и да се разпръснат по всички барабани. Някои игри казино 20 могат да предложат огромни джакпоти, което е още по-добра новина за залагащите.

Всички производители на казино съдържание предлагат интерактивни видео игри с толкова много печеливши линии. За да спечели истински пари, играчът трябва не само да завърти барабаните, но и да провери как излизат линиите на екрана. За да направите това просто трябва да натиснете бутона "20 печеливши линии" в долната част на екрана на стартираната слот игра и ще видите пълната картина с линиите, подчертани с различни цветове. Така може да се информирате за печелившите комбинации.

В днешно време има толкова много видове слот машини с този брой печеливши линии, че е трудно да се споменат всички. Най-популярните и известни игри със сигурност са: „Redeem the Dream“ от NeoGames, „Age of Troy“ на EGT, „Masquerade“ от Red Tiger Gaming, ротативката „Imperial Opera” от Play'n GO, ”Dublin'Gold” от Booming Games, “20 Super Hot”на EGT и много други предложения. Трудно е да се опишат всички тези слот машини само по една причина - те са за всеки и трябва да ги изпробвате! Игрите от Kазино 20 за подходящи както за начинаещи, така и за опитни играчи. Ако просто опитвате късмета си в онлайн казината и предпочитате да игрете видео игри с атрактивна 3D анимация, може да се спрете на многообразните им вариации, които с течение на годините са разработени от доставчиците с много допълнителни екстри. Ако пък сте от тези играчи, които обичат да играят дълго време и да се наслаждават на някоия ретро слот игра с проста анимация и фон, казино 20 има в портфолито си изобилие от такива, колекционирани още от 90-те. Нека разгледаме и кои са най-популярните казино 20 в онлайн пространството.

20 Mega Slot - ротативка с 20 печеливши линии, като тя е произведена от CT Gaming. Залагащите, които са професионалисти със слот игрите, обичат класически тип, за да направят момента по- забавен. Фонът на този слот е доста бляскав като е изпълнен с плодове по барабаните. Освен това има символи със звезди, които дават ценна сума за плащане, изгаряйки търпението на играчите да се наредят в печелившите комбинации и да донесат дългоочакван джакпот. Специалните символи в играта като 7-цата също ще ви заинтригуват, като тя се появява на 5, 4 и 3 барабани, за да плати съответно 10, 4,00 и 0,40 монети. В доста от родните онлайн казина може да залагате на 20 Mega Slot и да се възползвате от страхотните бонус функции на играта.

20 Super Hot e сред класиките в онлайн казината. Слотът на EGT Interactive е с 20 печеливши линии, както вече разбрахте. Тематиката на играта е плодове, като има и традиционните символи 7-ца и звезди. Всеки път, когато играчите спечелят награда, им се предлага възможност да удвоят наградата си във функцията Gamble. Вие трябва да предвидите дали обърната карта е червена или черна - при успех ще получите двойно по-голяма печалба. Имате право да залагате всяка награда, която спечелите до пет пъти на този бонус. Това означава, че можете да превърнете 2000 монети в 64 000 монети. Слотът на EGT има и Джакпот Бонус, който е от 4 нива и според боята карти може да спечелите много добри награди.

Казино 20 имат хиляди вариации и разновидности и със сигурност няма да ни стигне времето да ги опишем в детайли. Едно обаче е сигурно- казино игрите с 20 печеливши линии са сред най-предпочитаните както в онлайн пространството, така и в наземните обекти.