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Ясен Петров обяви националите за Катар и Хърватия

Селекционерът на България повика двама дебютанти
2 мар 2022 15:48, Красимир Ангелов
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Ясен Петров обяви националите за Катар и Хърватия
Снимка: Lap.bg

Селекционерът на България Ясен Петров повика двама дебютанти за контролите с Катар и Хърватия.

За първи път националната фланелка ще облекат Иван Дюлгеров от Черно море и Мики Орачев от Локомотив София.

Повиквателна получава и Мартин Минчев от Спарта Прага, който за последно игра в младежкия национален тим.

Проверката срещу домакина на Мондиал 2022 е на 26 март. Три дни по-късно България се изправя срешу сребърните медалисти от последното Световно първенство.

Eто избраниците на Ясен Петров:

Вратари: Николай Михайлов (Левски), Светослав Вуцов (Славия), Иван Дюлгеров (Черно море)

Защитници: Васил Божиков (Слован), Петко Христов (Специя), Андреа Христов (Козенца), Иван Турицов (ЦСКА-София), Кристиан Димитров (ЧФР Клуж), Алекс Петков (Арда), Едисон Йорданов (Вестерло), Мики Орачев (Локомотив Сф)

Полузащитници: Георги Костадинов (Арсенал Тула), Тодор Неделев (Ботев Пд), Ивайло Чочев (ЦСКА 1948), Кристиян Малинов (Льовен), Илиан Илиев (Аполон Лимасол), Доминик Янков (Лудогорец), Борислав Цонев (Славия), Радослав Кирилов (Славия)

Нападатели: Кирил Десподов (Лудогорец), Спас Делев (Лудогорец), Георги Йомов (ЦСКА-София), Атанас Илиев (Асколи), Мартин Минчев (Спарта Прага), Георги Минчев (ФК Рига)

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По публикацията работи: Красимир Ангелов

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vlady преди 19 часа
Дюлгеров има силни изяви в Черно Море и е един от най-перспективните млади вратари. Уместно е да му се даде шанс в контрола на националния отбор. Също Вуцов трябва да трупа опит в контроли и по-маловажни мачове.
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3 март преди 19 часа
Кви са тия от къде са
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Анонимен преди 20 часа
Ще играем срещу Хърватия?Давайте им направо една служебна победа с двуцифрен резултат!!
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Анонимен преди 20 часа
Тоя прилича на баба
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