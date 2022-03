Сезам Казино споделя съкровените тайни на митичния Египет

Древен Египет е любима тема на археолози от цял свят поради големия брой неразгадани мистерии. Все пак до нас достигат някои факти, които Сезам казино споделя в иновативната си платформа. Ще разберете кои божества са били почитани от населението, кои животни са се считали за необикновени и къде се намират гробниците на знаменити фараони.

Историите оживяват благодарение на атрактивните казино игри, които са дело на световноизвестни софтуерни компании. Те притежават висок процент на изплащане и са сертифицирани от надеждни лаборатории.

Освен че ще опознаете живота в митичен Египет, ще получите огромни шансове за печалба. Вградените разработки съдържат бонус режими и съставят чести комбинации, които спомагат за поддържане на профит в положителни нива.

Как се участва в Сезам Казино за големите джакпоти

Преди да се впуснете в залози на египетските ротативки, ще се наложи да преминете регистрация. Целта на Сезам е да провери възрастта Ви и да установи Вашата самоличност. В рамките на 3 минути ще отворите сметка, след което се налага да я активирате и да я посетите от полето за вход.

Събарянето на джакпоти и откриването на тайните съкровища няма как да се осъществи без средства в баланса. Затова посетете сегмента за депозиране, в който са публикувани сигурни платежни методи. Можете да внесете минимум 10 лв., доверявайки се на банкова карта, Easypay, Cashterminal, СМС или електронно портмоне.

Не забравяйте да приемете условията на началния бонус, който ще Ви отвори вратите на Древен Египет с допълнителни 200 лева за игра.



Египетски символи и почитани божества в игрите на Сезам

Навярно повечето от Вас са чували за изгубения лабиринт, Тутанкамон, бог Ра, грациозната Клеопатра и неразрушимите пирамиди. Те намират място в портфолиото на Сезам и осигуряват безгранично забавление.

Преглеждайки списъка с игри, ще попаднете на автентичната ротативка Rise of Ra. Произведена преди доста години от EGT, тя се оказва ценна находка за залагащите. Базирана е изцяло на египетска тематика и има около десет символа. Един от тях изпълнява функцията на заместител, за да подсигури често формиране на комбинации. Друг, от своя страна, задейства 15 безплатни завъртания, при които участниците не рискуват средства от свободния баланс.

Но това не е всичко. 40 Almighty Ramses II разказва историята на голямо име в Древен Египет – Размес Велики. Ще узнаете неговите тайни и ще се сблъскате със скъпоценните му предмети. Ако успешно се справите с изследователската дейност, ще получите много награди и специални бонуси.

Добавени са няколко слот игри, разкриващи красотата на Клеопатра. Не бива да пропускате “Grace of Cleopatra”, “Book of Queen“ и “Legends of Cleopatra”, ако сте почитатели на хазартните забавления. Ротативките са придружени от възвръщаемост над 95%, а част от тях Ви дават шанс за завоюване на джакпот в мащабни размери.

Ще намерите египетските игри в отделна категория. Преди да рискувате лични средства, пробвайте демо версиите, за да разузнаете основните им предимства и недостатъци.