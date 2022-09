Всички 26 бойни звезди са готови за зрелищните двубои на SENSHI 13

Всички 26 бойни звезди, които ще се изправят на разгорещената арена на SENSHI 13 на 10 септември, преминаха успешно официалния кантар и са готови за зрелищните двубои.

Новото издание на международната бойна галавечер SENSHI ще се проведе на плажа пред ресторант „Море“ в красивия курортен комплекс Св. Св. Константин и Елена. Начален час на грандиозния боен спектакъл ще бъде даден в 19 часа, където бойци от цял свят ще се изправят в 13 титанични сблъсъци.

По време на официалния кантар шампионите показаха много хъс, боен дух и силна заявка да дадат най-доброто от себе си на ринга на SENSHI 13. Новото плажно издание на международната бойна галавечер ще представи на почитателите на бойните спортове и на силните емоции истински спектакъл, много изненади и непредвидими двубои.

Вижте и резултатите от претеглянето на всички бойни звезди в 13-ото издание на международната галавечер SENSHI:



#1 Категория 80 кг, правилник: KWU Full Contact

Ренато Пренга, Италия (79,4 кг) vs. Джо Миахара, Япония (80 кг)

#2 Категория 70 кг, правилник: KWU Full Contact

Айсам Чадид, Испания (70 кг) vs. Иван Накари, Италия (70 кг)

#3 Категория 75 кг, правилник: KWU Full Contact

Амза Ридене, Франция (72,5 кг) vs. Атанас Божилов, България (71,9 кг)

#4 Категория 75 кг, правилник: KWU Full Contact

Лиси Корнелиу, Молдова (75 кг) vs. Жига Печник, Словения (74,8 кг)

#5 Категория 70 кг, правилник: KWU SENSHI

Оскар Зигерт, Полша (68,9 кг) vs. Алесио Малатеста, Италия (68,7 кг)

#6 Категория 80 кг, правилник: KWU Full Contact

Мурад Ахмедов, Узбекистан (77 кг) vs. Владислав Тюрменко, Украйна (76,7 кг)

#7 Категория 80 кг, правилник: KWU Full Contact

Майкъл Астур, Естония (80 кг) vs. Никола Тодорович, Сърбия (79,9 кг)

#8 Категория 95 кг, правилник: KWU Full Contact

Якуб Стибън, Германия (92,1 кг) vs. Стефан Латеску, Румъния (94,7 кг)

#9 Категория 95 кг, правилник: KWU Full Contact

Антъни Лерой, Франция (95 кг) vs. Лукас Ахтерберг, Германия (93,1 кг)

#10 Категория +95 кг, правилник: KWU Full Contact

Абдул Си, Сенегал (105,1 кг) vs. Никола Филипович, Сърбия (110,1 кг)

#11 Категория 80 кг, правилник: KWU Full Contact

Махди Айт Ел Хадж, Мароко (77 кг) vs. Флорин Ламбаджиу, Румъния (77 кг)

#12 Категория 85 кг, правилник: KWU Full Contact

Даниел Крост, Франция (81,6 кг) vs. Едуард Алексанян, България (81,4 кг)

#13 Категория +95 кг, правилник: KWU Full Contact

Ненад Косич, Германия (104,4 кг) vs. Юку Юриендал, Естония (116,1 кг)

Зрелищната бойна галавечер SENSHI 13 ще се излъчва на живо по Bulgaria ON AIR и Max Sport 2 за България, както и в реално време за цял свят по американската телевизия FITE, на Senshi.com, Boec.bg, Boec.com, Kwunion.com и Kyokushin Karate News.



13-ото издание на SENSHI се организира със съдействието на Професионалната лига на Световния киокушин съюз (KWU International Professional League), както и със специалната подкрепа на ЗАД „Армеец“, MAX Sport, „България Еър“, М Кар Груп – BMW дилър и Rolls-Royce Motor Cars Service.

Медийни партньори на SENSHI са Boec.BG и Boec.COM, националната телевизия Bulgaria ON AIR, американската онлайн телевизия за бойни спортове FITE, Gol.bg, Topsport.bg, Kwunion.com, информационният портал Kyokushin Кarate News, Fighto.News и Novinata.bg.