Има ли "фалшиви фенове" в Катар? Те отсякоха: Не сме платени!

Катар беше обвинен, че е платил на стотици "фалшиви фенове" да дефилират пред камерите преди Световното първенство.

Появиха се кадри как футболни "привърженици" от цял свят изпълват улиците на катарската столица Доха - седмица преди началото на турнира, съобщава The Sun.

Qatar Living, първата официална платформа на общността в TikTok, публикува видеоклипове на "фенове" от различни страни, събрани на стотици със знамена, нарисувани лица и банери.

Не е ясно дали феновете са работници мигранти, които живеят в Катар и са купонясвали рано, или парадите са организирани от властите.

Huge number of Indian ex-pats outside the England hotel, awaiting the team’s arrival in Qatar. Spoke to a few of them, and they insist they are not fake fans. Also have shown us murals of England players they have drawn back in Kerala pic.twitter.com/YlQQMOnPad

Един клип показва море от предполагаеми фенове на Бразилия, развяващи знамена в Доха Корниш, крайбрежната алея в града, а други показват привърженици от Португалия, Аржентина, Гана, Камерун и Тунис.

Изглежда, че друга публикация показва фенове на Англия, които скандират и свирят на барабани, докато маршируват по улиците, държайки транспарант, на който пише: "Идва си у дома" и скандирайки "Саутгейт е нашият супер треньор! Стърлинг е нашата супер звезда! Пикфорд е нашият супер вратар!" тъй като отборът на Англия пристигна в своя петзвезден хотел във вторник.

Поведението на привържениците изглежда внимателно подготвено и инсценирано и именно това повдигна въпроса относно легитимността на тези фенове.

The astroturfed fake fans in Qatar shows just how unintelligent their leaders are that they believe this will convince people of some organic wave of passion is taking place there.

Money cannot buy you common sense or self-awareness. pic.twitter.com/XOncsSAnJw