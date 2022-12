След историческата победа на Мароко: Размирици между фенове и полиция в европейски градове

Хиляди привърженици на националния отбор по футбол на Мароко излязоха по улиците на Великобритания, Испания и Нидерландия, за да отпразнуват историческата победа на тима им над отбора на Испания на Световното първенство в Катар.

Morocco fans in the Netherlands went bananas tonightpic.twitter.com/mMliqbi0kv — Balls.ie (@ballsdotie) December 6, 2022

Въпреки че във всички големи градове в Нидерландия и Испания бяха разположени полицейски части, за да предотвратят размирици, все пак се стигна до сблъсъци.

В Хага силите за борба с масовите безредици използваха шокови гранати срещу тълпата, след като фенове започнаха да хвърлят бомбички и фойерверки по полицейски патрулни автомобили. В Амстердам и Ротердам също има атакувани коли на силите на реда.

Основни булеварди бяха блокирани, вече има и извършени арести.

BREAKING: Young Moroccan fans have started rioting in central Brussels after Morocco defeated Spain and advanced to the next round of the World Cup. pic.twitter.com/OAAPq5SSyE — Visegrád 24 (@visegrad24) December 6, 2022

В Нидерландия има получени и сигнали за извършени грабежи, а видеоклипове в Телеграм показват как марокански фен изтръгва телефона на ръката на жена, снимаща празнуващите футболни запалянковци, и хуква да бяга.

В Испания стотици полицаи бяха разположени в центъра на Мадрид, Барселона, Аликанте и Гранада.

Morocco fans celebrating in Barcelona after their victory against Spain pic.twitter.com/lppb7gAI9A — Samer Hamawi (@Samerskills) December 6, 2022

Още по време на мача привърженици на двата отбора се сбиха в бар в град Уелва.

Clashes between #Spanish and #Moroccan fans during the game between Spain and Morocco in a bar of Huelva, Southwestern #Spain pic.twitter.com/gUzciaZlnE — Kreately (@KreatelyStrong) December 6, 2022

След края му пък марокански фенове, събрали се на емблематичния площад Пуерта дел Сол в центъра на испанската столица, се сбиха помежду си.

Сблъсъци между фенове на северноафриканския тим и полицията имаше и в Катар още преди срещата да започне. По-късно организаторите обвиниха за случилото се привържениците без билети, които са се опитали да нахлуят насилствено на стадиона.

Morocco fans took over Paris 🇲🇦 pic.twitter.com/5MmybPuFJ5 — GOAL (@goal) December 2, 2022

Същевременно празненствата по улиците на Франция, Италия и Великобритания преминаха спокойно.