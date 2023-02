Класни двубои с невероятни нокаути и обрати оставиха без дъх феновете на SENSHI

Първото за 2023 г. издание на международната бойна галавечер SENSHI отново изправи публиката на крака, като я остави без дъх след 15 невероятни и епични двубоя между 30 от най-добрите бойци от 18 държави. Феновете на високия адреналин станаха свидетели на качествени битки, майсторски нокаути, изящни бойни техники и много неочаквани обрати по време на SENSHI 15 във варненската зала „Конгресна“ на Двореца на културата и спорта. Зрелищните двубои бяха по правилата на KWU Senshi и KWU Full Contact. За пръв път на арената на SENSHI имаше и двубои по правилата на KWU Open, които включват битки с атрактивни смесени бойни изкуства с хвърляния, граплинг и всичко, което е позволено в ММА.

Едни от най-талантливите и успешни български бойци показаха впечатляващи умения и сила. Това бяха Драгомир Петров, Митко Илиев, Атанас Божилов, Теодор Христов, Мариян Димитров и Едуард Алексанян. Равносметката за България от техните битки е повече от добра – 5 от 6 битки завършиха с победа на бойното шоу.

Публиката се наслади и на три впечатляващи нокаута. В петата битка за вечерта, успешният български боец Митко Илиев накара всички в залата да се изправи на крака и бурно да го аплодират, след като нокаутира нидерландеца Ейсан Саджед още в първия рунд на битката им по правилата на KWU Open. С интензивно и настъпателно темпо Илиев притисна съперника си и успя да го свали на земята.

Вторият нокаут дойде в осмия двубой от румънския „Рамбо“ Флорин Ламбаджу, който в последната секунда на първия рунд повали Майкъл Лопес да Вейга от Франция и това му донесе пети пояс на SENSHI.

В деветата битка публиката отново се зарадва на майсторски нокаут, благодарение на сръбския боец Никола Тодорович, който удари с коляно в брадата опонентът си мароканеца Маруан Туту.

Главният двубой за вечерта беше между италианския шампион Джузепе ди Доминико и многократно доказалия се на SENSHI изданията боец Едуард Алексанян. Тяхната битка приключи след единодушно съдийско решение в полза на българина.

Истински боен спектакъл имаше и между световния WMF Pro-AM шампион по муай тай Марсио де Хесус от Бразилия и световния WAKO Pro и Superkombat шампион Джонатан Майезо от Франция, както и между сребърния киокушин медалист от Световно първенство на KWU и от WKF Grand Prix през 2019 г. Джо Миахара от Япония и световния IFMA шампион по муай тай през 2019 г. и световен WMF шампион по муай тай през 2020 г. Мурад Ахмедов от Узбекистан. Атрактивен сблъсък имаше и между националния шампион на Румъния по самбо и петкратен победител в SENSHI Флорин Ламбаджу и световния ISKA шампион, който е и шампион на Франция Майкъл Лопес да Вейга и още много др.

Вижте и пълните резултати от 15-ото издание на международната професионална галавечер SENSHI:

Двубой #1

Кат. 60 кг, правилник: KWU Full Contact

Дебора Евора, Португалия vs. Монтана Артс, Нидерландия

Дъщерята на К-1 величието Петер Артс - Монтана Артс, загуби от съперничката си Дебора Евора след единодушно съдийско решение.

Евора е от Португалия и направи своя дебют на арената на SENSHI. Битката между двете се проведе по правилата на KWU Full Contact в кат. 60 кг.

Двубой #2

Кат. 80 кг, правилник: KWU Full Contact

Мурад Ахмедов, Узбекистан vs. Джо Миахара, Япония

Световният IFMA шампион по муай тай през 2019 г. и световен WMF шампион по муай тай през 2020 г. Мурад Ахмедов от Узбекистан бе дисквалифициран във втори рунд поради удар с глава. Победата се присъди на опонента му японецa Джо Миахара, който е сребърен медалист от Световно първенство на KWU и от WKF Grand Prix през 2019 г., както и шампион на киокушин турнира All Japan от 2018 г. и WFKO шампион на турнира The Yamburg Cup – Yamal 2016.

Двубоят им се проведе по правилника KWU Full Contact в кат. 80 кг.

Двубой #3

Кат. 70 кг, правилник: KWU Full Contact

Айдин Аслан, Турция vs. Драгомир Петров, България

Турският боец Айдин Аслан загуби след единодушно съдийско решение от четирикратния национален шампион по кикбокс Драгомир Петров. Двамата показаха забележителни бойни умения, като двубоят им се проведе по правилата на KWU Full Contact в кат. 70 кг.

Двубой #4

Кат. 70 кг, правилник: KWU Senshi

Джонатан Майезо, Франция vs. Марсио Хесус, Бразилия

Световният WAKO Pro и Superkombat шампион Джонатан Майезо победи след съдийско решение бразилеца Марсио Хесус, който е световен WMF Pro-AM шампион. Двубоят им се проведе по правилника KWU Senshi в кат. 70 кг.

Срещата бе изключително оспорвана, като двамата залагаха повече на лолкикове и удари с колене в клинча.

Двубой #5

Кат. 80 кг, правилник: KWU Open

Ейсан Саджед, Нидерландия vs. Митко Илиев, България

Международният шампион от турнира по карате киокушин Ейсан Саджед загуби в първи рунд след впечатляващ технически нокаут от един от най-успешните и талантливи български бойци Митко Илиев, който има 6 ММА победи и печели 3 от срещите си с нокаут. Титаничният сблъсък между двамата се проведе по правилника KWU Open в кат. 80 кг.

Двубой #6

Кат. 75 кг, правилник: KWU Full Contact

Фернандо Мартин, Испания vs. Атанас Божилов, България

Интерконтиненталният и испански Sub World шампион Фернандо Мартин загуби след единодушно съдийско решение в полза на един от най-талантливи кикбоксьори на България Атанас Божилов.

Двубоят им се проведе по правилника KWU Full Contact в кат. 75 кг.

Двубой #7

Кат. 75 кг, правилник: KWU Full Contact

Диого Невеш, Португалия vs. Жига Печник, Словения

Световният K-1 шампион на WAKO и европейски Full Contact шампион Диого Невеш загуби след неединодушно съдийско решение в полза на съперникa си Жига Печник, който е европейски WAKO PRO шампион от 2018 и 2021 г.

Двубоят им се проведе по правилника KWU Full Contact в кат. 75 кг.

Двубой #8

Кат. 80 кг, правилник: KWU Full Contact

Майкъл Лопес да Вейга, Франция vs. Флорин Ламбаджу (Рамбо), Румъния

Световният ISKA шампион Майкъл Лопес да Вейга загуби в първи рунд след зрелищен нокаут в полза на румънския „Рамбо“ Флорин Ламбаджу, който е национален шампион по самбо. Това е пета победа за Ламбаджу на арената на SENSHI.

Двубоят им се проведе по правилника KWU Full Contact в кат. 80 кг.

Двубой #9

Кат. 80 кг, правилник: KWU Full Contact

Маруан Туту, Мароко vs. Никола Тодорович, Сърбия

Мароканецът Маруан Туту показа завидни бойни умения, но загуби във втори рунд след брутален нокаут от Никола Тодорович, който го удари с коляно в брадата.

Тодорович е носител на две световни титли – първенец на WAKO PRO в стил К-1 в кат. до 78,1 кг от 2021 г. и 3-то място на WAKO същата година.

Туту е финалист от турнирите Kunlun WGP и Enfusion WGP и европейски шампион в турнира по Fightsense, както и първенец в турнирите BeNeLux Champion WFCA и Dutch Champion MON.

Двубоят им се проведе по правилника KWU Full Contact в кат. 80 кг.

Двубой #10

Кат. 95 кг, правилник: KWU Full Contact

Павел Воринин, Молдова vs. Якоб Стубен, Германия

Молдовецът Павел Воринин, който е шампион в страната си и шампион на Combat League Italy, загуби след единодушно съдийско решение в полза на опонента си Якуб Стубен от Германия, който е европейски шампион в стил K-1, шампион на Северен Тайланд по муай тай през 2015 г., K-1 и муай тай шампион на страната си.

Двубоят им се проведе по правилника KWU Full Contact в кат. 95 кг.

Двубой #11

Кат. +95 кг, правилник: KWU Full Contact

Бруно Сусано, Португалия vs. Клаудио Истрате, Румъния

Португалецът Бруно Сусано, който е световен ISKA шампион, европейски WKU, WKA и WAKO, победи след единодушно съдийско решение румънеца Клаудио Истрате, който е европейски ISKA шампион и шампион от турнирите Venum World Series Champion Panama.

Двубоят им се проведе по правилника KWU Full Contact в кат. +95 кг.

Двубой #12

Кат. 95 кг, правилник: KWU SENSHI

Иван Бартек, Словакия vs. Оливър Лангуа-Рос, Канада

Интерконтинанталният WKU и европейски WKF шампион Иван Бартек загуби след единодушно съдийско решение в полза на опонента му Оливър Лангуа-Рос, който е шампион в турнира K-Energy, както и шампион в W.M.O Thailand и в Thepprasit stadium.

Двубоят им се проведе по правилника KWU SENSHI в кат. 95 кг.

Двубой #13

Кат. 80 кг, правилник: KWU Full Contact

Мехди Айт Ел Хадж, Мароко vs. Теодор Христов, България

Европейският ISKA шампион в стил К-1 Мехди Айт Ел Хадж загуби след единодушно съдийско решение в полза на българина Теодор Христов, който е интерконтинентален WKF шампион, като има шампионски победи и от турнирите MixFight World, Castle Gladiator и WAKO Balkan.

Двубоят им се проведе по правилника KWU Full Contact в кат. 80 кг.

Двубой #14

Кат. 85 кг, правилник: KWU Open

Педро Оливейра, Бразилия vs. Мариян Димитров, България

Бразилеца Педро Оливейра победи в първи рунд след като неговият опонент Мариян Димитров се отказа от битката след безкомпромисна хватка.

Димитров е сребърен медалист на Световния шампионат по бойно самбо и се класира на 5-то място на Световния шампионат по борба.

Оливейра е победител в COPA PARANA DE MMA 1 и участник в ROAD TO FUTURE 4, като има 6 победи, 2 с нокаути, 2 загуби и 1 равенство.

Двубоят им се проведе по правилника KWU Open в кат. 85 кг.

Двубой #15

Кат. 85 кг, правилник: KWU Full Contact

Джузепе ди Доминико, Италия vs. Едуард Алексанян, България

Световният ISKA и WFC шампион, който е и европейски WTKA, Джузепе ди Доминико загуби след единодушно съдийско решение в полза на един от най-успешните български бойци Едуард Алексанян. „Мистър Шоу“ е европейски WAKO PRO шампион в стил К-1 и двукратен национален кикбокс шампион и шампион по кикбокс от турнира Savages.

Двубоят им се проведе по правилника KWU Full Contact в кат. 85 кг.

Специална награда „Златен пояс“ за светлия път в киокушин карате получи великият Шихан Акира Масуда, който е победител в All Japan 1990 г. и последният майстор, изпълнил успешно предизвикателството на 100 души кумите пред погледа на учителя Мас Ояма. Масуда е сребърен медалист в петото Световно първенство през 1991 г., а в четвъртото открито Световно първенство през 1987 г. заема 3-ото място.

По традиция в края на международната бойна галавечер бяха раздадени и специалните награди за вечерта. Призът „Най-добра техника“ бе връчен на Атанас Божилов от Анди Сауър. Наградата „Най-висок боен дух“ отиде при Диого Невеш от Шихан Рю Нарушима. Отличието за „Нокаут на вечерта“ отиде при Педро Оливейра от Шихан Глаубе Фейтоса.

Специални гости на атрактивното бойно шоу бяха Шихан Акира Масуда и Шихан Рю Нарушима, както и световни величия в областта на бойните спортове: Шихан Франциско Фильо, Шихан Глаубе Фейтоза, Шихан Семи Шилт, Петер Артс, и Ернесто Хуст. Грандиозният K-1 Max шампион Алберт Краус, световният шампион по киокушин Сенсей Андрюс Накахара и многократният победител на „All Japan“ първенство по киокушин-кан карате Сенсей Юске Фуджи също дойдоха във Варна за SENSHI 15.

Към звездната група се включи и холандският кикбоксьор в полусредна категория и състезател по смесени бойни изкуства Анди Соуър, който е двукратен световен шампион в K-1 MAX и четирикратен световен шампион на турнира Shootbox, както и световен шампион на It's Showtime 70MAX. Европейският шампион по киокушин Сенсей Ян Сокуп, който е победител от престижната надпревара „All Japan“ и сребърен медалист от Световното първенство по киокушин също присъстваха на международната бойна галавечер.

В ролята на рефери и инструктори на бойното шоу влязоха Сенсей Захари Дамянов, който е световен шампион по карате киокушин и четирикратен европейски шампион в супертежка категория +90кг, както и световният и европейски шампион по карате киокушин в супер тежка категория Сенсей Петър Мартинов, който е един от най-изявените бойци на Българска карате киокушин федерация, носител на черен колан и 4-ти дан в киокушин.

Зрелищната бойна галавечер се излъчи и на живо по Bulgaria ON AIR и Max Sport 1 за България, както и в реално време за цял свят по американската телевизия FITE, на Senshi.com, Boec.bg, Boec.com, Kwunion.com и Kyokushin Karate News.

15-ото издание на SENSHI се организира със съдействието на Професионалната лига на Световния киокушин съюз (KWU International Professional League), както и със специалната подкрепа на ЗАД „Армеец", MAX Sport, „България Еър", М Кар Груп - BMW дилър, Rolls-Royce Motor Cars Service и „Св. Св. Константин и Елена Холдинг“.

Медийни партньори на SENSHI са Boec.BG и Boec.COM, националната телевизия Bulgaria ON AIR, американската онлайн телевизия за бойни спортове FITE, Gol.bg, Topsport.bg, Kwunion.com, информационният портал Kyokushin Кarate News, Fighto.News и Novinata.bg.