Вратарят на Байерн подари 700 кг шоколад на съотборник

Вратарят на Байерн Мюнхен Ян Зомер показа, че държи на думата си и изпълни обещанието да достави 700 кг швейцарски шоколад на съотборника си Матайс де Лихт. Поводът бе блестящата намеса на защитника, която предотврати гол в мача срещу ПСЖ, след груба грешка на вратаря, съобщиха германските медии.

Зомер сбърка и подари топката на играч на ПСЖ, но де Лихт направи феноменална намеса и изчисти топката пред голлинията и опази суха мрежата на баварците, които спечелиха мача с 2:0 и се класираха за четвъртфиналите в Шампионска лига.

След мача вратарят, който е национален страж на Швейцария, обеща на де Лихт камион с швейцарски шоколад и днес изпълни обещанието си. Двамата футболисти решиха да дарят стоката на благотворителна организация в Мюнхен.

