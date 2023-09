Класни битки, екшън на сцената и адреналин на SENSHI 18

SENSHI привлича най-добрите бойци от световен мащаб, предлагайки истински боен спектакъл

Международната бойна галавечер SENSHI 18 поднесе много класни битки с бързо темпо и висок адреналин за публиката на плажната арена в град Варна. Събитието беше изпълнено с непредвидими двубои, а професионалните бойци дадоха всичко от себе си в стремеж към победата.

12-те оспорвани двубои несъмнено показаха високите бойни умения, които имат бойците на SENSHI. Участниците от 14 държави демонстрираха изключително силен боен дух от кикбокс, киокушин, муай тай и ММА, като завладяха сърцата на публиката с майсторските си изпълнения. Техните невероятни комбинации от прецизни удари, бойна тактика, съчетани с устрем в нападение и непробиваема защита заредиха атмосферата на вечерта с напрежение.

Българските бойни звезди, които се изправиха на арената в 18-о издание от веригата SENSHI, впечатлиха съперниците си на ринга и доказаха своите бойни качества, като донесоха на страната ни 6 победи в професионалната бойна галавечер.

Пълните резултати от двубоите в бойната галавечер SENSHI 18:

Двубой #1

Кат. 70 кг, правилник: KWU FULL CONTACT

Константин Михайлов, България vs. Винченцо Ди Никола, Италия

В първия двубой на вечерта българският боец Константин Михайлов надделя над италианеца Винченцо Ди Никола с единодушно съдийско решение, но след допълнителен рунд. Двамата съперници бяха много равностойни в 3-те основни рунда и на съдиите се наложи да дадат 4-ти рунд, който да определи финалния победител в двубоя.

Двубой #2

Кат. 75 кг, правилник: KWU FULL CONTACT

Мубариз Агмалиев, Азербайджан vs. Лукаш Котлеба, Словакия

Във втората среща един срещу друг се изправиха добре подготвеният азербайджанец Мубариз Агмалиев и дебютантът в галавечерта Лукаш Котлеба от Словакия. След допълнителен рунд и много динамичен мач, с единодушно съдийско решение по-добрият боец от двамата беше Лукаш Котлеба, който заслужено спечели SENSHI пояс и купа.

Двубой #3

Кат. 85 кг, правилник: KWU FULL CONTACT

Кристиян Дойчев, България vs. Ренато Пренга, Италия

Срещата предложи на публиката много зрелищен екшън и силни удари, а тоталната си доминация на ринга Дойчев се наложи с голям превес над младия си съперник. Успешният български боец Кристиян Дойчев безапелационно победи Ренато Пренга от Италия с единодушно решение на съдиите.

Двубой #4

Кат. 80 кг, правилник: KWU FULL CONTACT

Мехди Айт Ел Хадж, Мароко vs. Алекс Фернандес, Испания

Един от най-горещите двубои на бойната гала във Варна беше мачът между мароканеца Мехди Айт Ел Хадж и испанеца Алекс Фернандес, който за първи път се качи на ринга на SENSHI. По-техничен и по-точен от двамата бойци беше Ел Хадж, който в крайна сметка победи боеца от Испания с единодушно съдийско решение.

Двубой #5

Кат. 95 кг, правилник: KWU SENSHI

Оливър Лангуа-Рос, Канада vs. Себастиян Лутанюк

Мачът между Оливър Лангуа-Рос от Канада и румънеца Себастиян Лутанюк започна с доста остра и напрегната атмосфера, като първите минути бяха изпълнени с бързи и точни удари от двете страни. В оспорвания двубой Оливър Лангуа-Рос успя да победи румънеца с единодушно съдийско решение и спечели аплодисментите на публиката.

Двубой #6

Кат. 75 кг, правилник: KWU FULL CONTACT

Атанас Божилов, България vs. Мадике Камара, Франция

В силния двубой двамата бойци излязоха в ринга с голяма доза хъс и желание за победа. Атанас Божилов отново показа класа, силен дух и високо спортно майсторство, като за радост на публиката спечели своята 16-та победа в ринга на SENSHI срещу французина Камара.

Двубой #7

Кат. 70 кг, правилник: KWU FULL CONTACT

Aйсам Чадид, Мароко vs. Грегоар Готарди, Франция

Двубоят между мароканеца Aйсам Чадид и французина Грегоар Готарди беше един от най-динамичните за вечерта, който показа колко важна е техниката и бързината в бойните изкуства. В последните минути от битката зрителите бяха свидетели на истински кикбокс спектакъл, който ги държеше в напрежение до подследните секунди. Грегоар Готарди беше по-техничният и точен боец от двамата в тази среща и спечели мача в седмия двубой за вечерта.

Двубой #8

Кат. 85 кг, правилник: KWU OPEN

Мариян Димитров, България vs. Тони ван Дайк, Нидерландия

На плажната арена Мариян Димитров се изправи срещу труден противник, който не му отстъпваше по техника и класа – нидерландеца Тони ван Дайк. И двамата излязоха в ринга с впечатляващ устрем и стремеж към бърза победа. Публиката остана удивена, когато Тони ван Дайк надделя със събмишън още в първия рунд. Той успя да постави Димитров в трудна за измъкване позиция на земята и мачът приключи преждевременно.

Двубой #9

Кат. 75 кг, правилник: KWU FULL CONTACT

Михаил Велчовски, България vs. Аюб Бенадия, Испания

От самото начало на битката, Михаил Велчовски и Аюб Бенадия показаха силен хъс и стремителни удари, но нито един от двамата не успя да надделее значително. Съдиите дадоха допълнителен 4-ти рунд на двамата бойци, в който определиха Михаил Велчовски за победител в един наистина труден двубой.

Двубой #10

Кат. 70 кг, правилник: KWU FULL CONTACT

Драгомир Петров, България vs. Само Петче, Словения

В равностойната и силна битка зрителите бяха впечатлени от ударите, които си размениха двамата съперници. Бойците показаха отлична техника и много добра стратегия, като не си отстъпваха един на друг по време на двубоя. В крайна сметка Драгомир Петров спечели мача срещу словенеца Само Петче с единодушно съдийско решение след напрегнат мач и допълнителен 4-ти рунд.

Двубой #11

Битка за ЕВРОПЕЙСКА ТИТЛА

Кат. 95+ кг, правилник: KWU FULL CONTACT

Ахмед Крънич, Босна и Херцеговина vs. Бруно Сузано, Португалия

В битка за европейската титла на SENSHI в най-тежката категория се изправиха срещу друг двама внушителни бойци – амбициозният Ахмед Крънич и опитният ветеран Бруно Сузано. През цялото време португалецът се бореше с голяма решимост и воля срещу мощния представител на Босна и Херцеговина. Той не се предаваше и продължаваше да нанася удари в опит да се завърне в мача, но по-добрият от двамата Ахмед Крънич стана носител на европейската SENSHI титла в свръхтежката категория над 95 кг. чрез единодушно съдийско решение.

Двубой #12

Битка за ЕВРОПЕЙСКА ТИТЛА

Кат. 90 кг, правилник: KWU FULL CONTACT - EUROPEAN TITLE

Едуард Алексанян, България vs. Якоб Стюбен, Германия

В епичния финален мач Едуард Алексанян надделя над германеца Якоб Стюбен, подкрепян от своите съграждани и даде най-доброто от себе си. Мачът се развиваше с бързо темпо и вълнуващи моменти, а българският боец, известен като „Мистър Шоу“ се стремеше към европейската корона. Алексанян се наложи с по-чист и прецизен стил и бе обявен за победител след три рунда на битката за европейската SENSHI титла в категория до 90 кг. Българската победа взриви публиката, която показа силните си емоции за отличното представяне на Едуард Алексанян.

Специалната награда на бойната гала SENSHI 18 - „Боен дух“ грабна, за втори път тази година, българинът Михаил Велчовски, който се би с неспираща енергия, без да отстъпва на силния си съперник.

Призът за „Най-добра техника“ спечели словенеца Само Петче, който впечатли зрителите с точните си удар, боен стил и високо майсторство в ринга.

Отличието на организаторите за „Нокаут на вечерта“ на SENSHI 18 отиде при Тони ван Дайк от Нидерландия за неговата техническа победа още в първия рунд.

Сред специалните гости, рефери и съдии на SENSHI 18 бяха световни величия в областта на бойните спортове, сред които четирикратен световен шампион на K-1 и световен шампион по савате Ернесто Хуст, световният шампион на Glory и четирикратен K-1 Grand Prix победител - Шихан Семи Шилт, европейският и световен шампион по карате и победител в К-1 Grand Prix на Япония - Шихан Николас Петас, абсолютният световен шампион по киокушин Сенсей Тариел Николейшвили. В звездната група бяха още първият световен K-1 Max шампион Алберт Краус, холандският кикбоксьор и двукратния световен K-1 Max шампион Анди Зауър и европейският шампион по киокушин Сенсей Ян Сокуп.

В ролята на рефери и съдии на бойната гала SENSHI 18 бяха родните киокушин легенди - абсолютният световен шампион по карате киокушин и четирикратен американски абсолютен шампион Сенсей Захари Дамянов и световният и европейски шампион по карате киокушин Сенсей Петър Мартинов.

Феновете на бойните спортове, които преживяха една незабравима вечер като зрителите на плажната арена останаха силно развълнувани от зрелищните битки, пълни с изненади. Следващото издание на SENSHI обещава отново да изненада зрителите и почитателите с изключителни битки, грандиозни и вълнуващи моменти.

18-ото издание на SENSHI се организира със съдействието на Професионалната лига на Световния киокушин съюз (KWU International Professional League), както и със специалната подкрепа на ЗАД „Армеец“, MAX Sport, „България Еър”, М Кар Груп – BMW дилър и „Св. Св. Константин и Елена Холдинг“.

Медийни партньори на SENSHI са Boec.BG и Boec.COM, националната телевизия Bulgaria ON AIR, американската онлайн телевизия за бойни спортове FITE, Gol.bg, Topsport.bg, Kwunion.com, информационният портал Kyokushin Кarate News, Fighto.News и Novinata.bg.