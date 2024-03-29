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Байерн оглежда Ралф Рангник за треньор след Евро 2024

65-годишният специалист сега води Австрия
29 мар 2024 13:16, Петър Бойчев
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Байерн оглежда Ралф Рангник за треньор след Евро 2024
Снимка БГНЕС

65-годишният Ралф Рангник може да стане старши треньор на  "Байерн" след Евро 2024. Мюнхенският гранд обмисля варианта да назначи опитният специалист при отказ на Шаби Алонсо от "Байер" (Леверкузен).

Човек, близък до Рангник, споделя, че Ралф цял живот е мечтал да работи при баварците. Треньорът е в отлични отношения със спортния директор Кристоф Фройнд, а Макс Еберл искаше да го назначи в "Борусия" (Мьонхенгладбах) преди 3 години.

Сега Ралф води националния отбор на Австрия. Договорът му е до 2026 г.
 

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По публикацията работи: Петър Бойчев

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