Скандал в Париж: Италианка се отказа в бокса, не можела да понася мъжките удари

–азраства се скандалът с боксьорките „мъже“ на олимпийските игри в ѕариж. —кандалът не стихва, след като алжирката »мане ’елиф и тайванката Ћин ё “ин б€ха допуснати да се състезават в турнира за жени. » двете б€ха отстранени от предишни турнири, защото не са преминали успешно тестовете за пол, които да докажат, че те са жени.

ћинути преди мача на нашата —танимира ѕетрова, италианката јнджела арини се отказа от мача среща »мане ’елиф още в 46-тата секунда, след като се оплака, че не може да понас€ тежките удари на сво€та съперничка. —амата арини има съмнение, че има счупен нос след н€колкото разменени удара с алжирката.

—лед едва 46 секунди игра италианката получи удар в лицето и веднага отиде до ъгъла си, за да даде знак, че н€ма да продължи в мача.

—лед прекрат€ването на срещата арини беше обл€на в сълзи, когато спр€ да говори в зоната за интервюта.

— треперещ глас т€ каза, че се е отказала, защото “никога не са € удр€ли толкова силно”. —амата »мане ’елиф пък премина през журналистическата зона без да каже и дума за мача.

Today, Angela Carini had her Olympics dreams shattered by Imane Khelif, a male boxer.

It is suspected that he BROKE HER NOSE.

Don’t let this pass quietly. MEN SHOULD NOT BE ALLOWED TO BEAT WOMEN FOR SPORT.

SAVE WOMEN’S SPORTS. pic.twitter.com/i5GMdgWrwb