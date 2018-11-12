Ловджия вместо глиган простреля колега

37-годишен мъж от село Гълъбец, община Хасково, е пострадал в ловен инцидент, съобщиха от ОДМВР - Хасково.

Вчера пострадалият мъж е бил на излет с ловната си дружинка в землището на селото.

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Около 16:30 часа той е бил прострелян в двата крака с ловно оръжие.

Пристигналите на място полицаи установили, че това е станало неволно от 36-годишен ловджия със законно притежаваната му ловна пушка.

Простреляният е бил прегледан в хасковската болница. Той е без опасност за живота.

Оръжието е иззето, образвано е досъдебно производство.