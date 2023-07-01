Верижна катастрофа на Е-79 край Благоевград затвори пътя

Лек автомобил удари още коли при изпреварване снощи четири автомобила на път Е-79 след Благоевград в посока Симитли. По чудо няма тежко пострадали.



Пътният инцидент стана към 22.30 ч. на около 500 м след кръговото кръстовище, връзка между Е-79 и АМ Струма, съобщава БГНЕС.



При изпреварването лекият автомобил блъска първо опел, след това се удря странично в ТИР, после още един лек автомобил, а четвъртият се обръща по таван.



Пътят бе затворен след катастрофата, бе въведен обход за леките автомобили по общинския път Долно Церово - кв. Струмско на Благоевград.