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Верижна катастрофа на Е-79 край Благоевград затвори пътя

По чудо няма пострадали
1 юли 2023 07:24, Александър Попов
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Верижна катастрофа на Е-79 край Благоевград затвори пътя
Снимка: БГНЕС

Лек автомобил удари още коли при изпреварване снощи четири автомобила на път Е-79 след Благоевград в посока Симитли. По чудо няма тежко пострадали.

Пътният инцидент стана към 22.30 ч. на около 500 м след кръговото кръстовище, връзка между Е-79 и АМ Струма, съобщава БГНЕС.

При изпреварването лекият автомобил блъска първо опел, след това се удря странично в ТИР, после още един лек автомобил, а четвъртият се обръща по таван.

Пътят бе затворен след катастрофата, бе въведен обход за леките автомобили по общинския път Долно Церово - кв. Струмско на Благоевград.

По публикацията работи: Александър Попов

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ванката преди 27 минути
саше , мноо си неграмотен саше !
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баааа го преди 1 час
Изпреварващият е бил страшен шАфИор......хи-хи-хиииии!
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Гоуф 3 преди 2 часа
Това са традиционни местни навици на шофиране, опит за изпреварване на няколко автомобила на кръстовище или пътен възел.
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