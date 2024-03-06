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Ñïèðàò èçäèðâàíåòî íà òåðåí íà èç÷åçíàòà Èâàíà îò Äóïíèöà

Âñÿêà èíôîðìàöèÿ, ñâúðçàíà ñ ìîìè÷åòî, ùå áúäå äåòàéëíî ïðîâåðÿâàíà
6 ìàð 2024 17:22, Êàìåëèÿ Öâåòàíîâà
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Ñïèðàò èçäèðâàíåòî íà òåðåí íà èç÷åçíàòà Èâàíà îò Äóïíèöà
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Ïðîäúëæàâàò ñïåöèàëèçèðàíèòå ïîëèöåéñêè äåéñòâèÿ ïî óñòàíîâÿâàíåòî íà 17-ãîäèøíàòà Èâàíà îò Äóïíèöà, ñúîáùèõà îò ïîëèöèÿòà â Êþñòåíäèë.

Íåïúëíîëåòíàòà Èâàíà áåøå îáÿâåíà çà îáùîäúðæàâíî èçäèðâàíå âåäíàãà ñëåä çàÿâåíîòî ѝ èç÷åçâàíå îò ðîäèòåëèòå ѝ. Â Ðàéîííîòî óïðàâëåíèå â Äóïíèöà áåøå ñúçäàäåí ùàá ïîä ðúêîâîäñòâîòî íà äèðåêòîðà íà Îáëàñòíàòà äèðåêöèÿ (ÎÄ) ÌÂÐ ñò. êîìèñàð Ñâåòîñëàâ Ãðèãîðîâ, â ðàáîòàòà ìó ñå âêëþ÷èõà è ñëóæèòåëè íà Ãëàâíà äèðåêöèÿ "Íàöèîíàëíà ïîëèöèÿ", ñëóæèòåëè íà îáëàñòíèòå äèðåêöèè íà ÌÂÐ â Þãîçàïàäíà Áúëãàðèÿ. Çà ðàáîòàòà íà òåðåí áåøå àíãàæèðàí çíà÷èòåëåí êàäðîâè ðåñóðñ íà ÌÂÐ – íÿêîëêî õèëÿäè ïîëèöàè, æàíäàðìåðèñòè, ïîæàðíèêàðè, ðåñóðñ íà Ãîðñêîòî ñòîïàíñòâî, ïëàíèíñêè ñïàñèòåëè, êàçàõà îùå îò ïîëèöèÿòà.

Â ïúðâèòå ñåäåì äíè â ðàáîòàòà íà òåðåí àêòèâíî ñå âêëþ÷èõà è äîáðîâîëöè. Ïðåáðîäåíà áåøå îãðîìíà òåðèòîðèÿ, âúïðåêè ëîøèòå ìåòåîðîëîãè÷íè óñëîâèÿ.

"Ïîëó÷èõìå øèðîêàòà îáùåñòâåíà ïîäêðåïà êàêòî îò ìåñòíàòà âëàñò, òàêà è îò äîáðîâîëöè, ìàêàð ïîíÿêîãà äà íå ïîñòèãàõìå õàðìîíèÿ, áåçñïîðåí îñòàâà ôàêòúò, ÷å êàóçàòà íè å åäíà: Äà íàìåðèì Èâàíà", êàçàõà îùå îò ïðåñöåíòúðà íà îáëàñòíàòà äèðåêöèÿ íà ÌÂÐ â Êþñòåíäèë.

Îò òàì óòî÷íèõà, ÷å ðàáîòàòà ïî èçäèðâàíåòî íà Èâàíà ïðîäúëæàâà ÷ðåç ðàçëè÷íè îïåðàòèâíè ñïîñîáè, à ïðåòúðñâàíåòî íà òåðåí ñå ïðåóñòàíîâÿâà îò óòðå, 7 ìàðò. Îò ïîëèöèÿòà ïîñî÷âàò îùå, ÷å âñÿêà èíôîðìàöèÿ, ñâúðçàíà ñ Èâàíà, ùå áúäå äåòàéëíî ïðîâåðÿâàíà.

Ïî ñëó÷àÿ å îáðàçóâàíî è äîñúäåáíî ïðîèçâîäñòâî, à äåéñòâèÿòà ñå îñúùåñòâÿâàò ïîä íàäçîðà íà ïðîêóðàòóðàòà.


 

Òîâà ñå ñëó÷è Dnes, çà âàæíîòî ïðåç äåíÿ íè ïîñëåäâàéòå è â Google News Showcase

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Êîðóïöèÿ, òåðîð è èçäåâàòåëñòâà â "ìîäåðíàòà" àðìèÿ íà Ïóòèí - ãîâîðÿò äåçåðòüîðè

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