Отчаяните времена... Девойка използва хладилника, за да влезе в Twitter

Щом можете да включите пералнята, докато все още сте в офиса, да нагласите кафемашината от предната вечер, то какво ви пречи да публикувате в социалните мрежи, използвайки хладилника?

Именно това е направила една много напориста тийнейджърка, която е била наказана от майка си.

Дороти останала без всякакви електронни устройства - телефон, таблет, лаптоп. Но за 15-годишната фенка на Ариана Гранде, както става ясно от профила й, това не е повод да бъде спрян поривът й да си комуникира.

I do not know if this is going to tweet I am talking to my fridge what the heck my Mom confiscated all of my electronics again.