Започна вторият курс на глобалната обучителна програма “Women in tech” за придобиване на основни дигитални умения

На 12 април 2024 във Висшето училище по телекомуникации и пощи се раздадоха сертификатите на първите 40 жени завършили първия курс по обучителната програмата „Women in tech”, която се реализира съвместно с Министерството на труда и социалната политика, ВУТП и Хуауей Технолоджис България. В същия ден още 45 жени, записали се за програмата започнаха обучението си, което ще им донесе нови знания и възможности за реализация.

Програмата "Women in tech" на Хуауей предосатвя възможност на берзаботни жени или тези, които търсят преквалификация да посещават напъно безплатни курсове за придобиване на основни дигитални умения. „Women in tech" не се отнася само до цифровите умения. Всеки месец жените, записани за курсовете, ще имат възможност да се срещат с един от посланиците на програмата – успешни жени от правителството и бизнеса. През месец април посланикът на програмата, д-р Жанет Захариева, главен съветник на УС на Vivacom, поздрави завършилите за успеха и положените усилия, както и окуражи новопостъпилите.

Според д-р Жанет Захариева „Ролята на новите комуникационни технологии е да ни свързват, не да ни разделят. Усвоявайки новите умения курсистките разбират, че предизвикателствата на дигиталния свят изглеждат непреодолими, само когато не си направил усилие да се справиш с тях.

Надявам, че след завършването на обучението те не само ще имат повече увереност и знания, но и ще бъдат най-ревностните посланици на програмата „Women in tech” Увеличаването на дела на жените, които имат дигитални умения, е ключово, както за икономиката и заетостта, така и за социалния и личния живот.

Защото, както казва поговорката „Когато жената учи, знания получава цяло поколение“ (When you teach a girl, you teach a generation”).

Ректорът на Висшето училище по телекомуникации и пощи, проф. Миглена Темелкова, сподели, че „ В динамичното време на Индустрия 4.0 и в ситуация, в която Индустрия 5.0 вече чука на вратата ни, ще ни се налага не да се преквалифицираме, а многократно да сменяме професиите си. В тези силно дигитални времена най-подготвени ще са не само най-адаптивните, но и тези, които имат желанието да се надграждат непрекъснато, през целия си живот. Затова съм изключително благодарна на партньора ни - технологичния гигант Хуауей за инвестицията, която направи в тези обучителни курсове. Така Висшето училище по телекомуникации и пощи и Хуауей обединиха усилия и инициираха тази социално отговорна инициатива, която има своята принадена стойност за обществото ни. Всеки трети българин е дигитално неграмотен. При жените този процент е по-висок. Тези курсове са опит да занижим този процент, който е много по-висок от средния за Европа.

Нашите курсистки са нашите посланици на тази благородна инициатива. Те поставиха първата тухла от изграждането на сградата на своите дигитални умения и компетенции. С труд, упоритост и желание ще надграждат тухла по тухла за да имат квалификацията, която ще им позволи професионално развитие и по-добра реализация“.

Хуауей вярва, че в дигиталната ера жените са важна част от технологичната индустрия. В България има голям процент жени на ръководни постове. В същото време обаче все още има празнина, когато става въпрос за притежаване на основни цифрови умения. Чрез достъп до професионално обучение и подобряване на цифровите умения на жени по целия свят Хуауей се стреми не само да допринесе за постигането на целите на ООН за устойчиво развитие, но и да стимулира растежа в ИКТ индустрията.

„Ние сме ангажирани да създаваме възможности за подкрепа на жените, за да постигнем изграждането на приобщаващо общество, което да обхване многообразието. Този ангажимент се разкрива в много инициативи, които Хуауей развива по целия свят в подкрепа на професионалното и личностно развитие на жените, както и предприемането на конкретните действия за подобряване на тяхното участие и принос в технологичния сектор и цифровата икономика като цяло“, споделя генералният мениджър на компанията Ли Шаоуей.