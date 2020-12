Рекордни резултати на Investor Media Group през ноември

Рекорден брой читатели се довериха на онлайн медиите на Investor Media Group през ноември, което отреди на медийната група с най-разнообразното журналистическо портфолио от канали на пазара, най-големият ръст в историята ѝ досега. По данни на Gemius през ноември Investor Media Group е достигнала до 62% от интернет аудиторията, което означава че 2.9 милиона потребители са избрали да се информират от онлайн медиите на групата, правейки Investor Media Group втората най-предпочитана група в България.

Ръстът през ноември е продължение на тенденцията към постоянно увеличаване на потребителите, които се доверяват на разнообразните и утвърдени журналистически канали на медийната група, като само за последните 12 месеца пазарният дял на групата бележи ръст от 10 процентни пункта. В същото време цифрите показват, че за изминалата година Investor Media Group е успяла значително и устойчиво да разшири покритието си, достигайки до 15% повече потребители за първите 11 месеца на годината спрямо 2019.

Впечатляващи постижения отбелязват почти всички медии от портфолиото на групата. Най-четеният уебсайт за икономически новини и безспорен лидер в сегмента е Investor.bg. По данни на Gemius през ноември уникалните посетители в сайта надвишават 941 000, което е ръст от 4 на сто спрямо октомври, увеличение от 63% на годишна база и отрежда на икономическата медия пазарен дял от 20% ( с 8 пр.п. повече спрямо година по-рано).

Изключителни резултати постига и сайтът на националната политематична телевизия Bulgaria ON AIR - Bgonair.bg. Посетителите в него са достигнали рекорден брой през ноември - над 994 000 по данни на Gemius.

Това е втори пореден месец с исторически ръст за сайта на политематичната телевизия, като спрямо добрите си резултати през октомври, сега bgonair.bg бележи още по-голямо увеличение - с 59 на сто (по Gemius). На годишна база аудиторията на уебсайта се е увеличила над 5 пъти, а пазарният дял е нараснал с цели 15 пр.п., за да достигне до 21%. Паралелно с това 98% е ръстът на директния трафик към bgonair.bg, което показва, че все повече потребители избират да се информират за най-важните новините именно от сайта на Bulgaria ON AIR, където се качват както всички журналистически разработки и репортажи от новинарските емисии, така и всички коментари и горещи дискусии от предаванията в ефира на телевизията.

В началото на ноември bgonair.bg добави и нова функционалност на уебсайта си, с която създаде дигитално портфолио от сериали. Така на уебсайта на телевизията всеки може да гледа пропуснатите епизоди на любимите си сериали след ефир – в удобно време, напълно безплатно и достъпно.

Сред най-четените новинарски уебсайтове в България е и Dnes.bg. През ноември той също отчита значително увеличение на потребителите си. Над 1 200 000 млн. души са избрали да се доверят на бързината и качеството на новините в Dnes.bg, което е ръст от 9 на сто спрямо октомври и от 14% на годишна база, с което заслужено медията си печели и водещ пазарен дял от 26% сред най-четените новинарски сайтове в България.

Рекордни резултати и впечатляващи ръстове постигат и специализираните тематични портали от портфолиото на Investor Media Group, които през годините са се доказали като водещи в сегментите си. Сред тях е и сайтът за най-новото от света на автомобилите и високите скорости – Automedia.bg. На фона на тенденцията за спад на трафика в сегмента през ноември Automedia.bg не просто регистрира ръст в посещенията си, но и отбелязва най-доброто си постижение до момента и ръст на посетителите със завидните 52% на годишна база.

Паралелно с това, през ноември над 1 000 000 души са избрали да се доверят и на здравния портал Puls.bg за компетентна и достоверна информация директно от медицински специалисти, което е ръст от 17% спрямо месец по-рано и от 21% спрямо същия период на миналата година.

Голямо покачване на трафика бележи и сайтът за бойни изкуства и спортове Boec.bg. През ноември аудиторията достига до рекордните над 248 000 потребители, което е увеличение от 64% на месечна база и 56% в сравнение с миналата година.

Ръстове в аудиторията си отчитат и сайтовете, предназначени за дамската аудитория – лайфстайл порталът, посветен на модата и красотата Tialoto.bg, и любимата онлайн медия на модерната жена и домакиня Az-jenata.bg. През ноември над 688 000 потребители са посетили Az-jenata.bg, което е 18% ръст на годишна база, а Tialoto.bg успява да привлече интереса на над 364 000 почитателки на селективната козметика и висшата мода. Ръстът в трафика на Tialoto.bg е с 13% на месечна и със завидните 46% на годишна база.

Впечатляващите резултати са поредното доказателство за високата потребителска оценка и доверие, което потребителите гласуват на медиите в Investor Media Group. Успехът на групата се дължи именно на широкото портфолио от утвърдени информационни източници, които са лидери в сегментите за бизнес новини, развлекателно съдържание и експертна информация.

Политематичното портфолио на групата се състои от пълната гама от медийни продукти, със засилен фокус върху предоставянето на качествено видеосъдържание, и включва националната политематична телевизия Bulgaria ON AIR, бизнес канала Bloomberg TV Bulgaria, над 16 водещи онлайн медии и сайтове в различни сегменти, радио Bulgaria ON AIR, както и списанията Bulgaria ON AIR The Inflight Magazine, Investor Digest и GO ON AIR The Traveller’s Magazine.