Bulgaria ON AIR с вълнуващи филмови заглавия навръх Деня на Съединението на България – 6 септември

На 6-ти септември българският народ отбелязва 136 години от обявяването на Съединението на автономната област Източна Румелия с Княжество България, с което официално се очертават границите на страната.



В празничния ден Bulgaria ON AIR ще припомни на зрителите в ефира за героичните исторически събития, като точно в 09:30 часа в ефира ще излъчи документалният филм на Информационния център на Министерството на отбраната - "Чудото", посветен на един от най-добрите български военни пилоти – Чудомир Топлодолски.



През 1939 година Топлодолски е назначен за заместник-началник на Изтребителната школа за висш пилотаж, която е разположена на летище Карлово и е подчинена на командира на 6-и въздушен изтребителен полк. По време на Втората световна война, 6-и изтребителен полк получава нови бойни задачи, свързани най-вече с въздушната отбрана на столицата от нападенията на англо-американската авиация за далечно действие. Във филма спомените за великия летец, носител на два ордена "За храброст", оживяват с разказите на неговата дъщеря и внучката му.



Точно в 10:30 часа Bulgaria ON AIR ще изпрати зрителите на виртуално пътешествие в миналото с авторския филм на водещата на предаването "Историите ON AIR" Миглена Георгиева "Хроники на Съединението". Основната сюжетна линия представя нелекия път към обединението на свободна България и живота на българите през този период, част от тях принудени да се наричат "румелийци".



Кои са неразказаните истории за дългия период на борба за Съединението на България, продължил близо 7 години – не пропускайте на 6-ти септември, в ефира на Bulgaria ON AIR, с документалните филми „Чудото“ и „Хроники на Съединението“, от 09:30 часа и 10:30 часа.