Вече не е и смешно: Критики към Netflix и чернокожата Клеопатра

Документалният филм на Netflix - "Кралица Клеопатра" е критикуван заради факта, че ролята на древноегипетската кралица е изиграна от тъмнокожата актриса Адел Джеймс, пише "Сreek City Times”.

Споровете започнаха, след като услугата публикува трейлъра на филма. В социалните мрежи беше отбелязано, че владетелката на Египет не е била чернокожа. Тя произхожда от македонската династия на Птолемеите. Един потребител например заяви, че "това вече не е смешно". Друг пък перифразира заглавието на песента "Another One Bites the Dust”.

"Жертваха поредната червенокоска", написа той.

Майчиният език на Клеопатра, пише вестника е бил гръцкият диалект койне. Въпреки това тя е единственият владетел от династията на Птолемеите, който е научил египетски.

Вестник "Достор" също съобщава за недоволство от решението на Netflix за избор на главната героиня. Историкът Мохамед Шаабан в разговор с изданието посочва, че проектът „ще изопачи историята на египетската цивилизация”. Изданието отбелязва, че тази тактика е подобна на "популяризирането на твърденията за африкански централизъм".

Премиерата на филма е насрочена за 10 май.