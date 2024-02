Bulgaria ON AIR ни връща в златната ера на българското кино

Вълна от емоции, изненади и завръщане в златната ера на българското кино е приготвила националната политематична телевизия Bulgaria ON AIR за своите зрители тази пролет. Навръх националния празник на Република България 3 март започва пролетният сезон на телевизията, а решението за това не е случайно.



На фокус в новия тв сезон на Bulgaria ON AIR ще бъдат любими и вечни български телевизионни сериали. Всяка делнична вечер от 19.30 часа зрителите ще могат да гледат най-големите звезди на българското кино в сериали като „Капитан Петко войвода“, „Войната на таралежите“, „Мера според мера“, „Баш майсторът“, „Хъшове“ и още много други златни телевизионни класики. В ефира на Bulgaria ON AIR ще се завърнат звезди като Георги Калоянчев, Татяна Лолова, Стефан Данаилов, Иван Иванов, а за пореден път в своите незабравими образи ще се превъплътят легендите Васил Михайлов, Ели Скорчева, Пламена Гетова, Христо Мутафчиев, Валери Йорданов, Деян Донков и много други.



На националния празник на България 3 март от 19:30 часа Bulgaria ON AIR ще излъчи първа серия от „Капитан Петко войвода".

През новия сезон телевизията ще обогати ефира си и ще изненада зрителите и с нови формати, лица и нова програмна схема. Тази пролет по Bulgaria ON AIR ще стартират няколко нови предавания в различни жанрове, всяко от което ще потопи зрителите в различна сфера от живота ни, за да предложи още по-широк кръг от теми, много емоции и вълнуващи минути с програмата на националната политематична телевизия.



За да отговори на нуждите на своите зрители и на динамиката на деня, Новините ON AIR се изместват с 30 минути по-рано – от 3 март обедните емисии ще започват от 13 часа, следобедното издание на Новините ON AIR ще бъде в 15.00 часа, а централната емисия ще започва в 18.00 часа. Веднага след него всеки делничен ден е отредено време за качествена публицистика, анализи и коментари с вечерното публицистично предаване „Денят ON AIR“ с Ганиела Ангелова от 18:30 часа. Късната емисия новини ще се излъчва всеки ден от 21:00 часа.



С нов час и динамика своята аудитория ще посрещне и сутрешният блок „България сутрин“ с водещи Мария Константинова и Виктор Дремсизов. От 4 март предаването ще започва в 09:30 часа и в продължение на два часа екипът на „България сутрин“ ще показва на живо всички по-важни събития от деня, ще представя актуални анализи и коментари, както и различните гледни точки на политици, анализатори и специалисти от различните области на живота.



Не пропускайте новата програма на Bulgaria ON AIR - от 3 март!

Това се случи Dnes, за важното през деня ни последвайте и в Google News Showcase