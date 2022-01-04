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Задържаха 55-годишен за блудство с 9-годишна в новогодишната нощ

Престъплението е станало в хотел в смолянско село
4 яну 2022 22:15, Красимир Ангелов
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Задържаха 55-годишен за блудство с 9-годишна в новогодишната нощ
Снимка: БГНЕС

Задържан е 55-годишен мъж, обвиняем за блудство с 9-годишно момиче в новогодишната нощ в хотел в област Смолян, съобщиха от Апелативната прокуратура в Пловдив.

Районната прокуратура в Смолян е привлякла като обвиняем 55-годишен мъж. С постановление на Районната прокуратура е задържан за 72 часа.

Блудството е извършено около 1:30 часа на 1 януари в хотел в село в област Смолян. За случая е подаден сигнал, след което незабавно са започнали действия по разследването, уточняват от държавното обвинение.

По публикацията работи: Красимир Ангелов

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Анонимен преди 2 минути
Да му отрежат ташките.
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Хамид преди 3 минути
Отживял си е. Сега декапитация
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Анонимен преди 11 минути
Мо Салах от Смолян
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