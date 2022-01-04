Задържаха 55-годишен за блудство с 9-годишна в новогодишната нощ

Задържан е 55-годишен мъж, обвиняем за блудство с 9-годишно момиче в новогодишната нощ в хотел в област Смолян, съобщиха от Апелативната прокуратура в Пловдив.



Районната прокуратура в Смолян е привлякла като обвиняем 55-годишен мъж. С постановление на Районната прокуратура е задържан за 72 часа.



Блудството е извършено около 1:30 часа на 1 януари в хотел в село в област Смолян. За случая е подаден сигнал, след което незабавно са започнали действия по разследването, уточняват от държавното обвинение.