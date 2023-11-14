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Обвиняват мъжа, който наръга жена в Благоевград

Извършителят бе задържан вчера
Обновена: 14 ное 2023 13:15 | 14 ное 2023 13:15, Стела Стоянова
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Обвиняват мъжа, който наръга жена в Благоевград
Снимка БГНЕС, архив

Под ръководството на Окръжна прокуратура – Благоевград се води разследване по досъдебно производство за извършен опит за умишлено убийство, съобщиха от прокуратурата.

Около 14,00 ч. на 13.11.2023 г. в междублоково пространство в кв. „Еленово“ в Благоевград била простреляна 29-годишна жена. Непосредствено след деянието извършителят се укрил.

Направен е оглед на местопроизшествието. Установено е, че км жената е стреляно с пистолет. В момента тя е в болница без опасност за живота.

В резултат на действията по издирване извършителят на деянието – 49-годишният Б.В., е задържан. Предстои привличането му като обвиняем.

Разследването продължава, пише БГНЕС.
 

По публикацията работи: Стела Стоянова

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БРАВО НА СПИСУВАЧА преди 40 минути
Женицата е ''наръгана'' с куршум в гърдите
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Кой преди 1 час
Знае как го е предизвикала веждичката недна! Феминистка!
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Анонимен преди 1 час
Наръга или простреля или е друг случай?
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