Обвиняват мъжа, който наръга жена в Благоевград

Под ръководството на Окръжна прокуратура – Благоевград се води разследване по досъдебно производство за извършен опит за умишлено убийство, съобщиха от прокуратурата.



Около 14,00 ч. на 13.11.2023 г. в междублоково пространство в кв. „Еленово“ в Благоевград била простреляна 29-годишна жена. Непосредствено след деянието извършителят се укрил.



Направен е оглед на местопроизшествието. Установено е, че км жената е стреляно с пистолет. В момента тя е в болница без опасност за живота.



В резултат на действията по издирване извършителят на деянието – 49-годишният Б.В., е задържан. Предстои привличането му като обвиняем.



Разследването продължава, пише БГНЕС.

