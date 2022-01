Гняв заради Новак Джокович в Австралия, фенове призовават за бойкот на първенството

Преди дни стана ясно, че организаторите на Australian Open са решили да направят изключение за Новак Джокович и да му позволят да участва в първенството без да е ваксиниран срещу COVID-19. През последните две години тенисистът няколко пъти предизвика вниманието на медиите - първо с турнира в Белград Adria Tour, където дистанция не се спазваше, а Григор Димитров се зарази с коронавирус, а след това и с множеството му нарушавания на мерките срещу COVID. Сега, решението той да бъде освободен от изискване за ваксинация срещу COVID-19 за да пристигне в Мелбърн разгневи общността, като множество фенове заплашват, че ще бойкотират Australian Open. Експерти пък нарекоха изключението "ужасяващо". Някои играчи също изразиха изненадата си от това решение.

Във вторник вечерта, Джокович публикува в Instagram, че идва в Мелбърн, за да участва в тенис турнира с "медицинско разрешение за освобождаване".

Всички участници в Australian Open трябва или да бъдат напълно ваксинирани, или да кандидатстват и да си осигурят медицинско освобождаване, за да влязат във Виктория, без да предприемат задължителна 14-дневна карантина.

Tennis Australia каза, че играчите, които искат освобождаване, са преминали през двуетапен процес, като тяхното кандидатстване първо е разгледано от група от експерти в Tennis Australia, а след това оценка от правителството на Виктория. Но в сряда следобед министърът на вътрешните работи Карън Андрюс посочи, че федералното правителство също може да има думата по въпроса. Андрюс каза в изявление, че Tennis Australia и правителството на Виктория трябва да решат дали неваксиниран играч може да участва в Australian Open, но "правителството на Британската общност ще наложи нашите изисквания на границата с Австралия".

Главният изпълнителен директор на Tennis Australia, Крейг Тайли, каза, че освобождаването, предоставено на Джокович, е същото медицинско освобождаване, което всеки може да получи съгласно насоките на Австралийската техническа консултативна група по имунизация (Atagi).

"Ако има няколко причини, поради които те не могат да бъдат ваксинирани, Atagi са изложили много ясни насоки, които трябва да се следват, за да бъдете добавени към австралийския имунизационен регистър и ако сте добавени към този регистър, тогава вие сте освободен от ваксинация и може да влезете в Австралия", обясни той пред Nine's Today Show в сряда. "За тенисистите това беше процес, който беше над и отвъд това, което всеки, който идва в Австралия, би изпитал. Просто защото имахме допълнителен панел, който чрез сляпо разглеждане оценяваше всяко заявление и след това даваше изключения, ако е подходящо."

Тайли каза, че Джокович трябва да реши дали да разкрие причината за освобождаването. В насоките на Atagi могат да бъдат дадени изключения за тези с остри медицински състояния, включително подложени на тежка операция, тези, които са имали COVID-19 през последните шест месеца или са имали сериозен страничен ефест, породен от предишна доза от ваксина срещу COVID.

Тайли каза на пресконференция в сряда, че разбира защо хората ще бъдат разстроени от решението.

"Някои от вас ще бъдат разстроени от факта, че Новак ще участва заради изявленията му през последните няколко години около ваксинацията", каза той. "В крайна сметка обаче от него завиди да обсъди с обществеността състоянието си и причината, поради която е получил освобождаване. Ние като събитие и като държава, и като щат, ще направим всичко възможно, за да дадем на всички равни възможности да дойдат в страната."

Държавният министър на заетостта Джаала Пулфорд призна, че австралийците ще намерят решението за разочароващо, но каза, че процесът на комисията за одобряване на освобождаването е "невероятно стабилен" и Джокович не е получавал специално отношение.

И Тайли, и Пулфорд призоваха Джокович да обясни медицинското му освобождаване, когато пристигне в Австралия.

"Мисля, че със сигурност ще бъде полезно, ако Новак обясни условието, за което е поискал освобождаване и го е получил", казва Тайли. "Но в крайна сметка всичко зависи от него."

Обществената реакция към новината за освобождаването на Джокович беше изключително враждебна.

I reckon the crowd reaction to this is going to be very unpleasant indeed. And they will have a heck of a time explaining the exemption grounds beyond him being Novak Djokovic. https://t.co/IEdok8Sf6M — Neil McMahon (@NeilMcMahon) January 4, 2022



Стивън Парнис, бивш вицепрезидент на Австралийската медицинска асоциация заяви, че решението е ужасяващо.

"Не ме интересува колко добър тенисист е той. Ако той отказва да се ваксинира, не трябва да бъде допускан в страната", написа Парнис в Twitter. "Ако това изключение е вярно, то изпраща ужасяващо послание до милиони, които се стремят да намалят риска от #COVID19Aus за себе си и за другите. #Ваксинацията показва уважение, Новак."

Novak Djokovic is about to find out what it’s like to be despised by all of Australia. We’re all nice and laid back until we’re not. #GetVaccinated — Karen Sweeney (@karenlsweeney) January 4, 2022

Австралийските тенисисти Джеймс Дъкуърт и Алекс де Минаур изразиха изненада от решението, когато бяха попитани на ATP турнира в Сидни.

"Вижте, не знам какви са критериите за освобождаване. Да, очевидно това е независим панел. Сигурно е отговарял на критериите по някакъв начин", каза Дъкуърт.

"Това е много политически коректно от ваша страна", отвърна де Минаур. "Просто мисля, че случаят е много интересен. Това е всичко, което ще кажа."

Тайли каза, че 26 души, свързани с Australian Open, са кандидатствали за медицинско освобождаване, за да дойдат на турнира, но само няколко са били одобрени.



Заместник-лидерът на викторианските либерали Дейвид Саутвик каза, че това е "позор".

"Какъв позор! Имахме 6 локдауна – затворени са училища и малки предприятия, погребенията и сватбите са забранени, семействата са разделени месеци наред и сега една тенис звезда получава освобождаване", написа той в Twitter. "Удар в червата на всеки викторианец."

Решението също предизвика гневна реакция в социалните медии, като мнозина предричаха враждебно посрещане на деветкратния шампион на Australian Open, когато той излезе на корта. Други категорично заявиха, че в знак на протест, няма да гледат Откритото първенство.

Един потребител написа: "За първи път от десетилетия няма да гледам тенис. Новак Джокович не трябва да бъде изключен. Мразя да има едно правило за останалите от нас и друго правило за малцината облагодетелствани.“

Such a slap in the face to the Australian people to allow #Djokovic a vaccine exemption after what so many people endured here over the past two years. Australians weren’t even allowed to come home from overseas but apparently if you’re rich and famous, the rules don’t apply — Tahlia Hope (@TajHope) January 4, 2022

Докато друг коментира: "Ваксинираните австралийци не беше позволено да пресичат щатските граници, за да видят своите умиращи близки, но Новак Джокович има право да дойде тук (вероятно неваксиниран) от чужбина, за да удари тенис топка. Невероятно."

Тенисистът Кевин Бартлет написа в Twitter, че обществеността е била "приета за глупаци".

Руската тенис звезда Наталия Вихлянцева обяви през декември, че ще пропусне Откритото първенство на Австралия, тъй като ваксината Sputnik, която е получила, не е призната в Австралия.

Само миналия месец вицепремиерът на Виктория Джеймс Мерлино каза, че изключенията по медицински причини не трябва да се разглеждат като "вратичка за привилегированите тенисисти" и се очаква всички на Australia Open да бъдат ваксинирани.