Използвал ли е Ким Чен Ун двойник за появата си преди дни?

След седмици на спекулации, Ким Чен Ун най-накрая се появи на публично място. Севернокорейските медии разпространиха снимки на Върховния си лидер, който откриваше фабрика и изглеждаше в перфектно здраве. Но след слуховете, че Ким е починал или е в тежко състояние, някои хора се усъмниха, че мъжът от снимките всъщност не е лидерът на Северна Корея, а негов двойник.

Това не би било изненадващо. Ким неведнъж е използвал двойници за публични изяви, като през 2017 година камерите дори го улавят как говори... сам със себе си. Лидерът на Северна Корея няма да е и единственият диктатор, който би прибегнал към тази техника - Адолф Хитлер и Садам Хюсеин също са имали по няколко двойника, които да ги заместват пред очите на публиката.

Наблюдателни потребители в Twitter, сред които бившата депутатка от британския парламент Луиз Менш, както и активистът за човешки права Дженифър Дзенг, забелязаха, че косата, зъбите и ушите на Ким изглеждат доста по-различно от преди. Лицето на Върховния лидер на Северна Корея също се е закръглило една идея повече, носът му е по-голям и има доста повече бръчки около очите, когато се усмихне.

Потребителите смятат, че Ким Чен Ун наистина е починал, а Северна Корея се страхува да си признае. Но това е само в сферата на теориите на конспирацията. Предвид глобалната пандемия от COVID-19, Ким може би е искал да покаже на света, че е жив, но се страхува да не се зарази с опасния вирус.

Is the Kim Jong-un appearing on May 1 the real one? 4 things to watch: 1. Teeth 2. Ears 3. Hair 4. Sister 金正恩露面被疑替身 網友提出4個理由. 1. 牙齒明顯不同 2 耳朵形狀不同 3 神情和頭髮 4 妹妹年輕了十歲 pic.twitter.com/ngKIyNtPpT

It’s not the same person. But not going to argue it. Hairy moment when I thought my information was wrong. It wasn’t wrong though.

Not sure whether it suits us to go along with it or not, but these two are not the same. pic.twitter.com/rV3qgK281p