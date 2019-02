Тръмп иска Европа да приеме обратно 800 бойци на ИД

Президентът Доналд Тръмп заяви, че САЩ моли европейските съюзници "да приемат обратно над 800" бойци на "Ислямска държава", пленени в Сирия, и да ги изправи пред съда, предаде Ройтерс.

"Халифатът е готов да падне", написа той в Twitter вчера, предава БТА. "Алтернативата не е добра, в смисъл че ще бъдем принудени да ги освободим".

The United States is asking Britain, France, Germany and other European allies to take back over 800 ISIS fighters that we captured in Syria and put them on trial. The Caliphate is ready to fall. The alternative is not a good one in that we will be forced to release them........