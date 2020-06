Тръмп заплаши, че ще прати армията да потуши протестите

Президентът Доналд Тръмп заплаши, че ще изпрати армията, за да потуши нарастващите граждански вълнения в САЩ, заради смъртта на чернокожия Джордж Флойд, починал от ръцете на полицейски служители.

Тръмп каза, че ако градовете и щатите не успеят да контролират протестите и да "защитят жителите си", той ще разгърне армията и "бързо ще реши проблема за тях", предаде BBC.

Протестите срещу смъртта на Джордж Флойд ескалираха през последната седмица. Кандидатът за президент Джо Байдън разкритикува Тръмп: "Няма да позволим на нито един президент да укроти гласа ни", заяви демократът, като се позовава на конституцията на САЩ, която гарантира свободата на събранието на протестиращите. Междувременно The Independent публикува видео, в което се вижда как полицейска кола се вряза в тълпа.

