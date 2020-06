Гранати, гумени куршуми, газ – колко опасни са оръжията на полицията в САЩ?

Хората в САЩ протестират срещу полицейското насилие, а органите на реда отвръщат с... насилие. Срещу протестиращите се използват различни оръжия, за които се твърди, че не са смъртоносни. Но гумените куршуми, химическите дразнители и зашеметяващи гранати може и да не са чак толкова опасни, но все пак са оръжия и крият своите рискове. Някои от тях водят до сериозни увреждания и дори убиват.

"Тези оръжия трябва да се използват само в краен случай, ако наистина има неконтролируемо ниво на насилие, което заплашва обществената безопасност", коментира Рохини Хаар, лекар по спешни случаи, който е изучил въздействието на оръжия за контрол на тълпата, пред Vox.

"Използването на оръжие срещу невъоръжени цивилни е изключително неоправдано."

Гумените куршуми са все пак куршуми. Куршумите убиват

Най-често в репортажите от протестите през последните дни съобщават за използването на гумени куршуми срещу протестиращите. Те се наричат "кинетични ударни снаряди". Някои са направени от втвърдена пяна или пластмаса. Други съдържат метална сърцевина. Дървените куршуми също се намират в тази категория. Те също са опасни, но все пак се използват срещу протестиращите.

Независимо от материала, от който са изработени, те се изстрелват от пушки със скорост, сравнима с тази на обикновен куршум. Когато те улучат целта си, те могат да я осакатят, ослепят или дори убият. Каучуковите куршуми са предназначени да бъдат "по-малко смъртоносни" и се използват в контрола на тълпата. Но изследванията показват колко брутални могат да бъдат последствията от тях.

"Няма безопасен начин да използваш гумени куршуми", казва Хаар. Той е ръководител на група, която провежда 26 изследвания и документира 1984 наранявания от гумени куршуми. 15% от тях са довели до инвалидност. 3% - до смърт. Когато са насочени към очите, в 84% от случаите те водят до ослепяване. Тези оръжия могат също да причинят вътрешно кървене в областта на корема, сътресения, наранявания по главата и шията и увреждане на кожата и меките тъкани. Освен това тези оръжия трудно могат да бъдат насочени към конкретни цели.

"Ако те ударят от близо те могат да чупят кости, да увредят черепа ти. Ако уцелят лицето ни, могат да причинят трайни увреждания и инвалидност. На дълги разстояния те рикошират, имат непредвидена траектория. Така че със сигурност не могат да бъдат насочени към конкретна, по-безопасна част на тялото или определен индивид", обяснява Хаар.

Protesters encountered a line of police near Alamo Plaza. Officers fired wooden projectiles. Streets of downtown San Antonio are now full of tear gas. pic.twitter.com/1CzecRqsIR

По време на протестите в Минеаполис фотожурналист е бил ослепен, след като е ударен от гумен куршум. На след протестите в Лос Анджелис, журналист показа какви рани има на врата от тях. В Калифорния възрастна жена е простреляна между очите, а тийнейджър е уцелен в лицето и ще се нуждае от операция на челюстта.

Зашеметяващите гранати водят до загуба на слух и изгаряния

Тези гранати имат свойството да избухват със силна светлина и звук. Звуковата вълна е между 160 и 180 децибела. Подобен шум "не е безопасен". Той може да повреди тъпанчето, да причини временна глухота, а светлината може да заслепи човек. Парчетата от гранатата също излитат, а шрапнелите нараняват хората, които са на близко разстояние. Върховният съд в Северна Каролина ги определи като "оръжие за масова смърт и унищожение".

These protesters in Seattle are literally chanting “we don’t see no riot here, take off your riot gear” & doing nothing else but standing peacefully when the police start throwing tear gas & firing into them pic.twitter.com/Bde3XQC27f