Колко федерални такси плащат обикновените американци и колко Тръмп?

Според доклад на The New York Times Доналд Тръмп е плащал едва $750 федерални такси през 2016 и 2017 година. Това е доста по-малко, отколкото обикновените американци, но все пак е повече от останалите десет години, в които президентът на САЩ е платил $0, тъй като бизнесът му е бил на загуба с хиляди долари. Разбира се, Тръмп нарича тази история "фалшива новина". Но в следващите дни и седмици The Times ще разкрият още информация.

Но колко плаща един обикновен американец във федерални такси?

През 2016 година - една от годините, в които Тръмп плаща $750, едно семейство от средната класа в Америка плаща близо 20 хил. долара във федерални такси. Това означава, че приходите им за една година са били средно около 60 хил. долара.

"Данъците, които Тръмп е платил, със сигурност са много по-ниски от тези на средния данъкоплатец", казва Брайън Гале, професор по право и данъчен експерт в Джорджтаун Лоу, пред The Washington Post. "Той вероятно плаща по-малко чистача на обувки, който работи във фоайето на "Тръмп Тауър".

Дори семейства, които изкарват 25 хил. долара на година, плащат повече данъци от Тръмп. Ето как се определят те през 2106 година:

Приходи от $5,000 до $9,999 - $192 федерални такси

Приходи от $10,000 до $14,999: $323 федерални такси

Приходи от $15,000 до $19,999: $671 федерални такси

Приходи от $20,000 до $24,999: $1,131 федерални такси

Приходи от $25,000 до $29,999: $1,646 федерални такси

Приходи от $30,000 до $39,999: $2,378 федерални такси

Приходи от $40,000 до $49,999: $3,346 федерални такси

Приходи от $50,000 до $74,999: $5,385 федерални такси

Приходи от $75,000 до $99,999: $8,517 федерални такси

Приходи от $100,000 до $199,999: $17,186 федерални такси

Приходи от $200,000 до $499,999: $55,319 федерални такси

Приходи от $500,000 до $1 млн.: $173,327 федерални такси

Приходи от $1 млн. to $1.49 млн.: $338,235 федерални такси

Според Ърни Тедески, който е бил икономист в Министерството на финансите на президента Барак Обама, повече от половината американски семейства плащат повече федерални данъци върху доходите си отколкото Тръмп.

"Федералното задължение на президента за данък върху доходите е по-малко от обичайната сума, платена от семейства, които печелят между 40 000 и 50 000 долара, включително и след като данъчните им кредити бъдат взети предвид", казва Тедески.

Лили Батчелдър, данъчен експерт от Нюйоркския университет, заяви в Twitter, че в продължение на 18 години, от 2000 до 2017 г., Тръмп е плащал данъците на някой, който печели приблизително средно 150 000 долара годишно.

"Възмущението идва от това, че той е плащал федералния данък върху доходите на едно средностатистическо американско семейство, но очевидно не води начин на живот, който е характерен за тях. Това се струва на хората несправедливо", обяснява Тедески.

А след като скандалът избухна, хиляди американци в социалните мрежи споделиха, как плащат много повече данъци от собствения си президент. Сред тях има и деца.

"Аз съм на 9. Платила съм повече данъци от Доналд Тръмп", пише малката Хавана Чапман-Едуардс в Twitter.

I am 9 years old.

I have paid more taxes than Donald Trump. pic.twitter.com/EwlsCz3oXs — Havana Chapman-Edwards (@TheTinyDiplomat) September 28, 2020

"Аз съм 16-годишна почасова работничка на минимално заплащане и имам повече данъци от милиардерът, който ни е президент", заявява Кала.

I am a 16-year-old part-time minimum wage worker and I pay more income taxes than the billionaire President of the United States — Calla (@CallaWalsh) September 27, 2020

"Приходите ми през 2017 година са 55 хил. долара. Платил съм 7200 долара федерални такси. Тръмп е платил 750 долара", пише Том Чапман.