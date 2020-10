Доналд Тръмп се разболя от коронавирус, заразена е и съпругата му

Доналд Тръмп и съпругата му Мелания са с коронавирус. В социалната мрежа Туитър президентът на САЩ написа, че резултатите от тестовете и на двамата са положителни.

"Карантината и лечението ни започват незабавно. Ще минем през това заедно", написа Тръмп в Туитър.

Семейство Тръмп бяха тествани след като се оказа, че една от най-близките помощнички на държавния глава - Хоуп Хикс, е диагностицирана с коронавирус.

Не е ясно как карантината ще се отрази на кампанията на Тръмп и предстоящият на 15 октомври втори дебат с кандидата на демократите - Джо Байдън.

Tonight, @FLOTUS and I tested positive for COVID-19. We will begin our quarantine and recovery process immediately. We will get through this TOGETHER!