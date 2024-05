Буря със скорост от 150 км/ч отнесе Тексас, един човек е загинал

Бури с градушки и ветрове със скорост от близо 150 км/ч нанесоха най-тежките си поражения в американския щат Тексас, като отнеха живота на поне един човек, съобщиха световните агенции.

В региона, простиращ се от северно от Далас до северозападния край на Арканзас, щетите са огромни, а системата за тревога предупреди, че бурите в Средния Запад ще стават още по-екстремни.

Части от Тексас може да останат без ток с дни. Поривите на вятъра са толкова силни, че са успели да изместят самолет от пистата на летището в Далас. Според летищните власти няколко машини са изместени от местата си.

What a way to wake up at 5:45am..#dallas #texas #weather #storm #carrollton pic.twitter.com/d2hoDP4cEC