Бившата на Мъск със странно признание: Станах по-малко гей след бременноста

Бившата партньорка на Илон Мъск Граймс предизвика полемика с твърдението, че е почувствала промяна в сексуалността си, след като е забременяла.



36-годишната жена, която роди три деца на главния изпълнителен директор на Tesla, говори за промяната на самоличността си в "X", като се запита дали нейните хормони са виновни за внезапното усещане. Граймс роди децата X Æ A-Xii, Exa Dark Sideræl и Techno Mechanicus.

"Станах много по-малко гей, след като бях бременна", написа тя в неделя (22 октомври), преди да добави: "Моята способност да се съсредоточавам върху четенето и писането се повиши значително, както и общата ми креативност, но способността ми да се съсредоточа върху технически неща отиде *далеч* надолу. Всичко това с хормони ли се обяснява?"

