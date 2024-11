Тръмп номинира Робърт Кенеди-младши да ръководи здравното министерство

Новоизбраният президент Доналд Тръмп каза, че е избрал Робърт Ф. Кенеди младши да ръководи Министерството на здравеопазването и социалните услуги на Съединените щати, съобщава Ройтерс.

Thank you @realDonaldTrump for your leadership and courage. I'm committed to advancing your vision to Make America Healthy Again.

We have a generational opportunity to bring together the greatest minds in science, medicine, industry, and government to put an end to the chronic…