Тръмп избра Брендън Кар за председател на FCC

Доналд Тръмп ще избере Брендън Кар, критик на телекомуникационните политики на администрацията на Байдън и големите технологии, за председател на Федералната комисия по комуникациите (FCC), каза той в изявление.

Брендън Кар е изборът на Тръмп за председател на Федералната комисия по комуникациите (FCC), се казва в изявление. 45-годишният Кар е първият републиканец в FCC, независимата агенция, която регулира телекомуникациите.

Той беше остър критик на решението на FCC да не финализира почти 900 милиона долара субсидии за широколентов достъп за звеното за сателитен интернет на SpaceX Starlink на Илон Мъск, както и програмата за широколентова инфраструктура на Министерството на търговията на стойност 42 милиарда долара и политиката за спектъра на президента Джо Байдън.

Тръмп нарече Кар “най-старшият републикански комисар във ФКК, борещ се за свободата на словото”, който ще “сложи край на регулаторната атака, която осакатява създателите на работни места и иноваторите в Америка“.

Миналата седмица Кар писа до Facebook на Meta, Google на Alphabet, Apple и Microsoft, че са предприели стъпки за цензуриране на американците. Кар каза, че FCC трябва да “възстанови правата на свободата на словото за обикновените американци“, пише The Guardian.

Кар критикува NBC, че са позволили на Харис да се появи в Saturday Night Live точно преди изборите.

Тръмп номинира Брендън Кар за член на FCC и по време на първата си администрация през януари 2017 г., след като е служил като главен съветник на FCC.

В момента Кар е най-високопоставеният републиканец, назначен във FCC - независима петчленна агенция, която регулира междущатските и международни комуникации и в която днес демократите са мнозинство, допълва Financial Times.

