Ракета удари жилищен блок в Киев

Висок жилищен блок е бил ударен след обстрел през нощта в Киев, съобщиха в събота службите за спешна помощ. Властите казаха, че броят на жертвите се "уточнява" и че е в ход евакуация.



Те публикуваха онлайн снимка на блока с дупка, засегнала поне пет етажа, и с отломки на земята, разпръснати от другата страна на улицата.



Столичният кмет Виталий Кличко каза онлайн, че сградата е била ударена от ракета.

Images from Kiev, the capital of Ukraine. pic.twitter.com/jhr0QIPK4w