Руските загуби на военна техника са толкова големи, че експертите са изумени

Първо се появиха драматичните кадри на километричната колона от руски военни превозни средства, движещи се към Киев. След това се появиха и драматичните образи на същите тези военни превозни средства, горящи, унищожени, изоставени и разпръснати.

Това беше един от многото епизоди от инвазията на Русия в Украйна, в които целият свят успя да проследи в детайли битка, която иначе би била обвита в мъглата на войната.

Изминал е само месец, но войната на Русия срещу нейната съседка вече може да се нареди сред най-фотографираните и документирани конфликти в най-новата история. Украински цивилни, военни и журналисти от фронтовата линия допринесоха за масова визуална информация в реално време, като споделяха изображения и видеа в социалните медии.

Всеки ден в Twitter, TikTok, Instagram и Telegram се появяват десетки изображения на горящи танкове, изоставени камиони и свалени хеликоптери в Украйна. През първите три седмици от конфликта, когато руските сили изглеждаха затрупани с проблеми с логистиката и горивото, видеоклипове на украински фермери, които теглят изоставени руски военни превозни средства, се появяваха почти всеки ден. Те станаха толкова много, че се превърнаха в мемета.

Това количество на информация позволи на експерти и доброволци по разузнаване с отворен код да получат представа за тази война, която в миналото може би щеше да е достъпна само за държавните разузнавателни агенции. Те успяха старателно да документират хиляди изображения и видеоклипове на унищожена и изоставена техника, за да разкажат една от най-важните истории на тази война досега: унищожаването на руската военна техника в голям мащаб и спирането на военна суперсила.

Само от данни с отворен код – а именно изображения и видеоклипове, споделени онлайн – един екип от специалисти за проследяване на оръжия е документирал общо 2055 руски военни превозни средства, унищожени, изоставени или заловени от украинските сили. Сред този брой са 331 танка, 235 бойни бронирани машини, 313 бойни машини на пехотата и 40 ракетни системи земя-въздух, според блога на Oryx, който се управлява от военните анализатори Стийн Мицер и Йост Олиманс. Двамата управляват операцията по проследяване в свободното си време и публикуват в Twitter своите открития. Всички пари, които правят чрез своя Patreon, отиват за благотворителни организации, които помагат на цивилни в Украйна.

Техният списък, добавят те в преамбюл, "включва само унищожени превозни средства и оборудване, за които има налични снимки или видеографски доказателства. Следователно количеството унищожено оборудване е значително по-високо от регистрираното тук."

Списъкът разказва история. Много преди Пентагонът да разпространи новини за битки и зони за контрол в залата за брифинг, е възможно да се определи резултатът от офанзивите от документираните загуби на оборудване. Унищожена руска колона извън град северно от Киев, където руските сили се опитваха да пробият, например,показва, че усилията им не вървят твърде добре.

През първите две седмици от инвазията обемът на загубите на руска техника, документирани от оръжейните проследяващи, беше един от първите признаци, че операцията не върви добре за руските военни. Загубите бяха толкова големи, че екипът на Oryx беше претоварен.

"Не мога… да продължа", написаха те в Twitter в отговор на видео, което показва как украинските сили залавят 30 руски превозни средства близо до Харков. Поддържането на списъка изисква почти постоянно внимание - дори късно през нощта доброволци преглеждат изостанали изображения и видеоклипове, за да го поддържат актуален.

"Трябва да си достатъчно луд, за да започнеш такова нещо и още по-луд, за да продължиш", казва Мицър пред The ​​Independent.

#Ukraine : The Operational Command "East" of the Ukrainian army claimed the destruction another Russian tank, likely a T-72 variant. pic.twitter.com/65fuAHyu58

Той добавя, че екипът му следва стриктна методология за проверка и документиране на видеоклиповете и изображенията, които намира. Първо го сравняват със съществуващата си база данни, за да проверят дали е нов. Този процес "отнема много време и ще стане само по-тромав, тъй като броят на загубите допълнително се увеличава", обяснява той. След това анализират сцената - било то колона от унищожени танкове или изоставена система за противовъздушна отбрана - за да идентифицират оборудването и да разберат как то е било унищожено.

"Или е унищожен, заловен или изоставен. Понякога горивото му е свършило, някои превозни средства засядат в канавка или попадат в засада на украинските сили", казва Мицер. "Обикновено има история, която трябва да се разкаже, особено когато се комбинира с доклади за геолокация и след действие."

Роб Лий, старши сътрудник в Изследователския институт за външна политика и бивш морски пехотинец на САЩ, който също проследява тези видеоклипове, каза, че руските загуби ни говорят много за бъдещето на войната.

"В определен момент загубите стават толкова значителни, че това се отразява на способността им да работят“, каза той. „Когато можете да видите, че оборудването на дивизията е загубено или многократно полкове, в един район, цялата операция ще пострада.”

"Тези кадри ви казват, че способността им да правят определени неща в бъдеще е доста ограничена, защото вероятно нямат достатъчно бройки техника", обяснява той.

Лий, който е експерт по руските оръжейни системи, записва данните с отворен код от бойното поле и идентифицира повреденото или изоставено оборудване. Той е вършил подобна работа по време на войната в Сирия, но този конфликт е предоставил много по-голямо количество изходен материал за работа.

I should probably start a list with types of equipment that haven’t been captured yet. It’s the only list that will decrease over time. https://t.co/0FiVcdAuaJ