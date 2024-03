Докато жена му чака у дома, украински военен налита на колежки

Висш украински военен е заснет в интимни моменти с две различни жени в кабинета си. Става дума за главния военен комисар на Ровно Олександър Ярмошевич , който отговаря за набирането на млади войници.

Мъжът, публикувал видеото пък е заподозрян в "държавна измяна" от Украйна и се предполага, че е в Испания. Това е блогърът Анатолий Шарий.

Подполковник Олександър Ярмошевич беше заснет да целува две свои подчинени колежки на работното място. Навярно през това време съпругата му го чака у дома.

От украинската армия обявиха, че веднага са започнали разследване по случая.

36-годишният Ярмошевич се целува и прегръща първо с руса жена във военна униформа, която по-късно излиза от кабинета му с документи. Тогава при него влиза червенокоса подчинена, с която сценарият се повтаря.

Не е ясно кога точно са заснети кадрите. Но някой е инсталирал скрита камера в кабинета на военния. Ярмошевич от 2021 година оглавява местния териториален център на отбраната.

Ordinary working days of the chief military commissar of Rivne Oleksandr Yarmoshevich

In the video he is kissing his colleagues (different ones). The ground forces are conducting a special check on this fact. pic.twitter.com/RdES9HSt4a