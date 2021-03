Дворецът преживя скандала с Даяна, но ще оцелее ли след Меган?

"Просто не исках повече да съм жива."

Признанието на Меган Маркъл в разговора й с Опра Уинфри вероятно ще бъде толкова взривоопасно, колкото разговорът на принцеса Даяна с Мартин Башир от BBC през 1995 г. - който предизвика такъв взрив в кралското семейство, че на монархията и отне години да се възстанови.

През 1995 г. Даяна участва в експлозивно интервю за програмата на BBC "Панорама". Принц Чарлз и Даяна се бяха разделили три години преди това и Чарлз сензационно призна, че е имал връзка с Камила Паркър-Боулс след години спекулации в таблоиди в документален филм, издаден през 1994 г. Но едно просто изказване на Даяна, превърна нейното интервю в едно от най-гледаните в историята на Великобритания: "Е, ние бяхме трима в този брак, така че беше малко претъпкано."

Даяна така и не предупреждава кралица Елизабет II за интервюто. Това е тактика, която Хари и Меган също използваха. И двете интервюта разкриха дълбоко лични признания, които дадоха интимен поглед върху вътрешното функциониране на двореца - и по този начин донесоха много лични обвинения срещу Кралското семейство. Приликите между интервютата бяха такива, че клип от интервюто на Даяна от 1995 г. публикуван в Twitter в неделя събра около 1,8 милиона гледания.

