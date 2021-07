Силна експлозия в румънска петролна рафинерия на Черно море

Експлозия е избухнала в най-голямата румънска петролна рафинерия до Черно море, съобщава Digi24. Съобщава се за най-малко двама ранени.

Взривът, съпроводен от голям пожар, е избухнал по обяд на 25 км северно от град Констанца.

Високият стълб дим се вижда от плажовете в курорта Мамая и другите съседни градове, включително Констанца, чиито жители съобщиха, че са чули силен взрив, преди да видят дима.

Според министъра на околната среда на Румъния въздействието върху околната среда може да бъде голяма.

Зоната на експлозията е отцепена от властите с цел безопасност, тъй като са възможни още експлозии и пожари. По първоначални данни облакът дим се движи към морето, а не към сушата, предаде bTV.

На място има мобилна лаборатория за наблюдение на качеството на въздуха.

„Петромидия“ е най-голямата и модерна петролна рафинерия в Източна Европа. Тя се намира на брега на Черно море в близост до най-голямото пристанище на Румъния – Констанца.

Explosion at the biggest oil refinery in Romania, installations still burn, at least 2 people injured https://t.co/w25ZyPWajZ via @c_constantin pic.twitter.com/LaZbJdRSjp