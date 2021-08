Моржът Уоли си представи, че е капитан и кара лодка

Морж на име Уоли стана атракция за жителите на ирландския град Клонакилти.

Той се качил на моторна лодка и седнал зад кормилото, представяйки си, че управлява плавателния съд. Мустакатото животинче обаче бързо се отказало от идеята и легнало да се попече на слънце, разказва Sky News.

Уоли е познат на местните жители отдавна. Според експерти той произхожда от архипелага Свалбард на север от Норвегия е и "пристигнал" в Атлантическия океан от Гренландия с леден къс.

От време на време кандидатът за капитан изчезва за няколко месеца, са после се връща. Моржът е забелязван в Уелс, Англия, и дори в северната част на Франция.

През март Уоли се установява в Пембрукшър, Уелс, откъдето се премества в Корк, Ирландия.

Europe's famous wandering #walrus has pitched up off the Co Cork coast. "Wally" has been on a journey of thousands of miles, with stops in the UK, France and as far south as Spain. He reappeared in Ireland & has now hauled out onto a boat #AnimalNews

📹 Sky News pic.twitter.com/D5gsjCDaK1