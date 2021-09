Заплашва ли Северна Корея света с нова хиперзвукова ракета?

Северна Корея направи поредната провокация - тя твърди, че е тествала хиперзвуковата ракета във вторник. Проблемът при това оръжие, за разлика от останалите, които КНДР тества през последния месец, е че има потенциала да бъде едно от най-бързите и най точни оръжия в света - и може да бъде снабдена с ядрена бойна глава, казват експерти

Докато точните спецификации на хиперзвуковата ракета Hwasong-8 на Северна Корея все още не са известни, ракетите хиперзвуковите ракети теоретично могат да летят с до 20 пъти по-висока скорост от тази на звука, като същевременно са много маневрени по време на полет. Това ги прави почти невъзможни за сваляне, според експерти.

Ако Северна Корея успее да произведе и разположи хиперзвуково оръжие, анализаторите казват, че това може дори да промени военното уравнение в региона.

"Ако е вярно, това означава, че сегашните системи за противоракетна отбрана в Южна Корея и Япония стават почти безсилни", казва Лайонел Фатън, асистент в университета Уебстър в Швейцария и изследовател в университета Мейджи в Япония, пред CNN.

Тези системи са предназначени за защита срещу балистични ракети, които се спускат по своите цели от много по-голяма надморска височина от хиперзвуковата ракета.

"Хиперзвуковата ракета, която може да победи модерните системи за противоракетна отбрана, ще промени играта, особено, ако ядрена бойна глава бъде свързана с нея", казва Дрю Томпсън, бивш служител на Министерството на отбраната на САЩ и гостуващ старши научен сътрудник в Lee Kuan Yew School of Public Policy at the National University в Сингапур. Но той предупреди, че има едно огромно "ако". "Да го притежаваш и да го искаш не е едно и също нещо", категоричен е той.

Държавната Корейска централна информационна агенция (KCNA) на Пхенян заяви, че разработването на "стратегическото" оръжие е една от петте "приоритетни задачи от петгодишния план" за отбраната на страната.

Анкит Панда, експерт по ядрена политика от Фондация Карнеги за международен мир, заяви в Twitter, че използването на Северна Корея на термина "стратегически" при описването на оръжието предполага способност за ядрена бойна глава.

Северна Корея е взривила шест ядрени устройства и се смята, че има няколко ядрени бойни глави, според Ханс Кристенсен и Мат Корда, ядрени експерти от Федерацията на американските учени. Но те посочват, че не е сигурно дали Пхенян успешно е поставил ядрена бойна глава на ракета, която пък да успее да я достави до целта си.

В репортажа на KCNA се казва, че изпитанието във вторник е първото за хиперзвуковата ракета и че е било успешно.

"Учените от националната отбрана потвърдиха навигационното управление и стабилността на ракетата в активния участък, както и техническите й спецификации, включително ръководната маневреност и плъзгащите характеристики на отделената хиперзвукова плъзгаща се бойна глава", казва KCNA.

Западни анализатори, които разгледаха снимкана, публикувана от теста във вторник, казват, че оръжието на кадъра е характерно за хиперзвуково оръжие. След анализ на данните от изстрелването, военните от Южна Корея заявиха, че ракетата изглежда е в ранен етап на развитие и ще мине известно време, преди да бъде разгърната.

В изявление, изпратено до репортерите, Съвместният началник на щаба на Южна Корея заяви, че ракетите на Северна Корея все още могат да бъдат открити и прихванати със съвместни военни активи на Южна Корея и САЩ.

Как работи хиперзвуковото оръжие?

Подобно на балистичните ракети, оръжията за хиперзвуково плъзгане се изстрелват с ракети високо в атмосферата.

Но докато бойната глава на балистична ракета се захранва до голяма степен от гравитацията, след като започне спускането си към целта си от 1000 километра, хиперзвуковата се гмурка обратно на Земята по-рано, преди да изравни траекторията на полета си - прелитайки само на десетки километри над земята, според доклад от Съюза на загрижените учени.

След това оръжието използва вътрешни навигационни устройства, за да прави корекции на курса, докато пътува с до 12 пъти по-висока скорост от тази на звука, се казва в доклада.

Родерик Лий, директор на изследванията в Китайския институт за аерокосмически изследвания на Американския въздушен университет, заяви, че траекторията на полета на по-ниска височина на хиперзвуковата ракета означава, че те остават под радарите за по-дълг период от време.

"Това прави нещата наистина сложни за защитника", добавя Лий.

Смята се, че само две държави, Русия и Китай, имат разполагаеми хиперзвукови ракети.

През декември 2019 г. Русия заяви, че нейната хиперзвукова ракетна система, известна като "Авангард", е влязла в експлоатация. В реч пред руския парламент през 2018 г. президентът Владимир Путин нарече системата "Авангард" "практически неуязвима" за западната ПВО.

През януари 2020 г. Путин наблюдава изпитанията на втора хиперзвукова система, "Кинжал", край Крим.

На военен парад през 2019 г. Китай демонстрира своята ракета DF-17, която може да използва за разполагане на хиперзвукова плавателна машина. В доклад от проекта за противоракетна отбрана към Центъра за стратегически и международни изследвания, цитиращ служители на отбраната на САЩ, се казва, че DF-17 може да достави бойна глава на метри от предвидената цел на обхват до 2500 километра.

Според доклад от този месец на Асоциацията за контрол на оръжията (ACA) във Вашингтон, САЩ работят по осем вида хиперзвукови оръжия. А военната агенция за напреднали изследвания в областта на отбраната заяви тази седмица, че успешно е тествала хиперзвуково оръжие в полет седмица по-рано.

През април Пентагонът заяви, че американски тест за хиперзвукова ракета се е провалил.

В доклада на ACA се казва, че хиперзвуковите оръжия допринасят за "разрастващата се надпревара във въоръжаването, като всички страни бързат с разгръщането на новите оръжия, за да не бъдат възприети като изоставащи от другите в овладяването на новите технологии".

Панда, експертът от Фондация Карнеги, пише в Twitter: "Разпространението на ракети в Азия се случва по-бързо, отколкото мога да пиша за разпространението на ракети в Азия".

"Малка бомба" в доклада на Северна Корея

Докато свръхзвуковите скорости на севернокорейското оръжие се появиха в заглавията в сряда сутринта, експертите отбелязаха нещо зловещо в доклада на KCNA - "малка бомба", както написа Джефри Люис, професор от Института за международни изследвания в Мидълбъри.

В доклада се казва, че Северна Корея е използвала "ампула за ракетно гориво", което означава, че ракетите се захранват във фабриката, а не след като са разположени на полето, каза Люис.

"Ако КНДР захранва ракетите във фабриката, военните части не трябва да губят време да го правят на полето, когато ВВС на САЩ правят всичко възможно, за да ги убият. Голяма стъпка за КНДР", пише Люис в Twitter.

Ким Донг-юб, професор в Университета за севернокорейски изследвания в Сеул, обяснява, че ампулата с гориво може да удължи времето, което ракетите могат да прекарат разгърнати в очакване на изстрелване.

"Изглежда, че Северна Корея се опитва да преодолее недостатъците на инжектирането на течно гориво преди изстрелване, което е преобладаващото гориво в севернокорейските ракети", добави той.

Американски военни представители заявиха, че изстрелването във вторник не представлява "непосредствена заплаха за американския персонал или територия, нито за нашите съюзници", но подчертава "дестабилизиращото въздействие на програмата за незаконно въоръжение на Северна Корея".

Според международното право на Пхенян е забранено да тества балистични ракети и ядрени оръжия. Предишни подобни тестове бяха посрещнати с международен протест и санкции от Съвета за сигурност на ООН.

Северна Корея засилва тестовете

Изпитанието на ракетата беше третото за Северна Корея този месец.

В първия Пхенян заяви, че е тествал крилати ракети с голям обсег в продължение на два дни, на 11 и 12 септември.

След това, на 16 септември, Северна и Южна Корея тестваха балистични ракети-увеличавайки напрежението в това, което вече е еднит от най-нестабилните региони на планетата.

Във вторник новината за изпитанието на Северна Корея дойде точно преди представителят на Пхенян в ООН Ким Сон да се обърне към Общото събрание на ООН в Ню Йорк, където оплака разделението между Северна и Южна Корея и критикува присъствието на САЩ в региона.

Ким обвини САЩ, че са "антагонизирали" страната му с военни учения в региона, като заяви, че Пхенян ще бъде "готов да реагира по всяко време" на приятелски увертюри от Вашингтон.

Междувременно, заяви той, "както целият свят знае, и тъй като САЩ са толкова загрижени, мощните офанзивни средства, разбира се, са включени в нашето средство за възпиране на войната".

Дали една хиперзвукова ракета ще бъде част от това средство за възпиране от страна на Северна Корея, предстои да разберем.

"Ако могат да разработят надеждна ядрена бойна глава, която е достатъчно малка, за да бъде доставена с ракета, и могат да проведат тестове на бойната глава и ракетата, тогава те демонстрират, че имат надеждни способности", казва Томпсън, изследовател от Сингапур. Засега обаче той е скептичен.

"Севернокорейската хиперзвукова система ми изглежда като фантазия в този момент", казва Томпсън.

Но Лейф-Ерик Исли, професор в университета Ewha в Сеул, каза, че хиперзвуковата ракета на Пхенян може да не се наложи да бъде толкова точна, колкото потенциално разположените от други нации.

"Ако Пхенян успее да постави ядрена бойна глава дори с елементарта хиперзвукова ракета, това би било опасно оръжие, защото не би трябвало да е изключително точно, за да застраши близкия метрополис Сеул", казва той.