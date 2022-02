Русия настъпва към Киев, сражения в покрайнините

Нападението на руската армия срещу Украйна продължава днес втори ден, сражения се водят в покрайнините на столицата Киев. Градът втора нощ беше разтърсен от експлозии.

Жертвите от първия ден на руското нахлуване са 137 - сред тях и цивилни, съобщи украинският президент Володимир Зеленски. 800 са убитите руски военнослужещи, твърди украинската армия.

Най-малко три експлозии разтърсиха столицата Киев около 4.30 часа сутринта.

Руски крилати или балистични ракети поразяват цели в столицата, съобщават от украинското вътрешно министерство. Една от ракетите е ударила жилищна сграда, заяви кметът на града Витали Кличко. Трима души са ранени, един от тях в тежко състояние, съобщава БНР.

Активирана е украинската противовъздушна отбрана. Сражения вече се водят в покрайнините на столицата. На 100 км северозападно от Киев украинската армия взриви мост и спря колона от руски танкове.

По информация на източници от Белия дом руски механизирани сили, които влязоха вчера в Украйна от Беларус, се намират на 20 километра от столицата.

Вчера руски парашутисти установиха контрол върху летището „Гостомел“ в северозападните покрайнини на Киев. Според източници от западно разузнаване руските сили са установили „пълно въздушно превъзходство“ над украинското въздушно пространство, предаде АФП.

Президентът на Украйна Володимир Зеленски предупреди, че руски саботажни групи вече са влезли в Киев и призова жителите на града да бъдат нащрек. Много от тях прекараха нощта в бункери или в метростанциите.

До 7 часа в Украйна имаше комендантски час от 22 часа снощи.

Във видеобръщение към нацията Зеленски подчерта, че страната му е оставена да воюва сама с Русия.

„Оставам в столицата, семейството ми също е в Украйна, децата ми са в Украйна. Къде точно се намират нямам право да кажа. Според информацията ни врагът ме е белязал като мишена номер 1, семейството ми е мишена номер 2. Искат да навредят политически на Украйна като ликвидират държавния глава,“ каза Зеленски.

Руските сили установиха контрол и върху ядрената централа Чернобил. Тя не функционира след аварията от 1986 г. година, но районът остава високо радиоактивен.

От Белия дом осъдиха достоверни съобщения, че в централата са държани като заложници цивилни служители.

Украинската армия съобщава, че продължават сраженията в югозападната част на страната, отбраняват се военни бази и пристанището в Одеса на брега на Черно море. Очаква се в ранните часове на деня да има нападения срещу областите Суми, Чернигов, Херсон, Житомир и Харков.

13 граничари бяха убити при отбраната на Змийския остров в Черно море, който най-вероятно е овладян от руските сили.

Системите за противоракетна отбрана са свалили 15 руски летателни апарата, съобщават от командването на въздушните сили на Украйна.

Ръководството на Организацията за сигурност и сътрудничество в Европа започва евакуация на всички служители на Специалната мониторингова мисия.

Whatever was shot down over Kyiv was pretty big pic.twitter.com/aV6a3VwPgX