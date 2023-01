Взривиха украинска мина край бреговете на Румъния

Румънската брегова охрана откри днес плаваща морска мина край плажа Сфънту Георге на северното крайбрежие на румънското Черноморие, предаде агенция Аджерпрес.

По време на мисия днес водолази от румънската брегова охрана са забелязали подозрителен плаващ обект в близост до плаж в района на Сфънту Георге. Служителите са продължили наблюдението, докато обектът се е носел към брега и са установили, че става дума за морска мина, съобщава румънската гранична полиция на сайта си.

Съгласно специфичните процедури граничните служители са създали зона за безопасност и осигуряват охрана на периметъра. Информирани са националните органи, за да се пристъпи към обезвреждане на устройството, предаде БТА.

#Ukraine: Romanian military sailors neutralized a drifting naval mine 39 miles away from Capul Midia.

We can ID it as a YaM, which was put into service with the USSR in 1943. However, the markings tell us that it was refurbished by the Ukrainian company "Technocluster" in 2020. pic.twitter.com/G8vuCvb4B7