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Кола с мигранти се удари в стълб в Елхово

Има двама ранени, закарани са в болница
9 окт 2023 06:46, Александър Попов
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Кола с мигранти се удари в стълб в Елхово
Снимка: БГНЕС

Кола с нелегални мигранти се е блъснала в електрически стълб в Елхово снощи около 23:30 часа, потвърдиха за БТА от МВР в Ямбол.

Към момента няма официална информация колко души е имало в колата. Според очевидци са били около 10.

Двама от пострадалите мигранти са откарани с линейки към ямболската болница. Единият е с черепно-мозъчна травма.

Преди по-малко от месец отново имаше подобен инцидент в Елхово. Тогава автомобил с мигранти се блъсна в жилищен блок в централната градска част.

По публикацията работи: Александър Попов

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Напиши коментар Коментари
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А комисиона ? преди 29 минути
Какво става с оградата на ГЕРБ ? Боце прибра едни пари за да построи ограда на границата значи ....
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Анонимен преди 30 минути
Дирекно ги ваксинирайте с кунчувите химикали,да са здрави,че коварна кихавица върлува.
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Анонимен преди 33 минути
Екскурзиантите ги пращайте на Меркелица, барабар със здравните разходи.......някоя майка ще си мисли детето..... преди 35 г тези ги отстрелваха направо на границата , а не ги ловяха на жълтите павета.
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