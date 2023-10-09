Кола с мигранти се удари в стълб в Елхово

Кола с нелегални мигранти се е блъснала в електрически стълб в Елхово снощи около 23:30 часа, потвърдиха за БТА от МВР в Ямбол.



Към момента няма официална информация колко души е имало в колата. Според очевидци са били около 10.



Двама от пострадалите мигранти са откарани с линейки към ямболската болница. Единият е с черепно-мозъчна травма.



Преди по-малко от месец отново имаше подобен инцидент в Елхово. Тогава автомобил с мигранти се блъсна в жилищен блок в централната градска част.