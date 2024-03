Почина роклегендата Стив Харли

Стив Харли, фронтмен на британската глем рок група Cockney Rebel, почина на 73-годишна възраст, съобщи семейството му.

Той е най-известен с песента "Make Me Smile (Come Up and See Me)", която оглавява британските класации през 1975 г. Харли сам пише хита, който се продава в повече от 1,5 милиона копия по целия свят. Песента има над 120 кавъра.

Харли е бил на турне доскоро, но е отменил дати, за да се подложи на лечение от рак, предаде БГНЕС.Той е роден в Лондон през 1951 г. Cockney Rebel има четири сингъла и два албума в историята на класациите Топ 10 в Обединеното кралство.

