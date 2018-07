На сухо: Гущерови без първа брачна нощ!

Светлана и Христиан Гущерови показаха уникалните си сватбени снимки с най-интересните моменти от тържеството в списание LOVE style.

В екслузивното интервю за изданието двамата разкриват какво точно се случи на партито. Те сключиха първо граждански брак на 1 юли в присъствието на кумовете си Милена Пилева и Николай Кънчев и най-близките роднини и приятели.

На 12 юли, когато младоженецът навърши 30 години, Гущерови събраха на тържество 100 гости в столичен хотел. Подготовката за сватбата е продължила месец и половина, а за сътворяването на тоалета на булката са били необходими два месеца.

"Винаги съм знаела с каква рокля искам да бъда на моята сватба – призна Светлана. – Обясних на Борче Ристовски какво искам и след два часа той ми изпрати скица. Всъщност това са два тоалета в един и долната част, която е от тюл, се маха. Роклята беше готова ден преди сватбата."

На самото тържество са спазени всички традиционни обичаи. Булката рита менчето, от което се разбира, че първото отроче ще е момиче. Това обаче не е съвпада с желанието на влюбените, тъй като те мечтаят за момче.

"Много сме щастливи с Христиан и си пожелаваме да остареем заедно и да имаме три деца. Не очаквах, че един подпис може да промени нещо, но съм се лъгала. Вече като омъжена жена се чувствам много по-отговорна и зряла", сподели булката.

За първия танц младоженците избраха песента Love Me Like You Do от скандалната лента "50 нюанса сиво", защото това бил първият филм, който гледали заедно.

При чупенето на питката по-голямото парче остава в ръцете на Христиан, което определя кой ще командва вкъщи - той. По време на гражданския брак обаче Светлана успя да настъпи любимия си, така че въпросът с раздаването на команди у дома, остава спорен.

Единствената традиция, която всъщност младоженците не са спазили, е да спят отделно преди сватбата. Двамата били заедно, както и преди това. По тази причина първата им брачна нощ не се е състояла

Dnes.bg припомня, че на 13 януари 2015 г. Христиан Гущеров се ожени за фолк певицата Мария - точно на рождения й ден. Две години по-късно се заговори, че известната двойка вече не живее под един покрив. По-късно двамата се разведоха.