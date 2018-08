Отиде си легендата на соул музиката Арета Франклин

Почина легендарната соул изпълнителка Арета Франклин. Тя е издъхнала в дома си в Детройт, където бе на легло през последните няколко дни.

Гуендолин Куин, която е представител на семейството на певицата потвърди за кончината й.

"Официалната причина за смъртта на Арета Франклин е напредването на невроендокринния рак на панкреаса, потвърден от онколога на певицата", съобщават световните агенции.

"В един от най-мрачните моменти в живота ни не можем да намерим подходящите думи, за да изразим болката в сърцата си. Ние загубихме скалата и главата на семейството ни", гласи съобщение на най-близките на Арета Франклин.

Както по-рано съобщихме, в началото на тази седмица роднините на Арета Франклин съобщиха, че тя е в тежко състояние и лекарите не дават надежда за оздравяването й. Много близки и приятели се стекоха в дома й, за да прекарат малко време с нея и се сбогуват.

Кралицата на соула, както я наричат, бе диагностицирана с рак през 2010 г. Тя се появи за последно на публично място през ноември миналата година.

"I Say a Little Prayer", "(You Make Me Feel Like) A Natural Woman", "Day Dreaming", "Jump to It", "Freeway of Love", "A Rose Is Still A Rose", са най-известните хитове на певицата. Тя е първата жена, въведена в Залата на славата на рокендрола, а преди 10 години списание „Ролинг стоун“ я обяви за най-великата певица в историята.