Клептън посвети песен на диджея Авичи

Ерик Клептън обяви, че в новия му албум, който ще излезе през октомври и ще носи заглавието "Happy Xmas", ще има песен, посветена на шведския диджей Авичи, който се самоуби на 20 април тази година. Авичи си отиде от този свят едва на 28-годишна възраст.

24-ият студиен албум на 73-годишния музикант ще е изцяло на коледна тематика и в него ще има нови варианти на вече познати празнични песни, като "White Christmas", "Silent Night", "Away in a Manger", както и чисто ново коледно парче - "For Love On Christmas Day".

Песента в почит на Авичи е "Jingle Bells" и ще е седма подред в CD-то. В скоби към заглавието ще бъде посочено, че тя е в памет на диджея.

"Появи се идеята, че тези коледни песни могат да бъдат направени с лек блус привкус и започнах да работа по това, как да свиря блусарски ноти между вокалните партии. Мисля, че се получи, а една от най-разпознаваемите песни в албума - "Have Yourself a Merry Little Christmas", стана най-добре", каза Клептън.