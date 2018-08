Адам Ламбърт: Фреди ще живее вечно!

Адам Ламбърт призна, че често мисли за Фреди Меркюри, когато пее заедно с Queen. Той е вокалист на групата от 2012 г.

В бекстейдж видео от Лондон 36-годишният изпълнител казва: "Когато пея "Who Wants To Live Forever", си мисля за Фреди.

"Той ни беше отнет прекалено рано, а е бил доста напредничав за времето, в което е живял. Мисля за него, тъй като по някакъв начин той наистина живее вечно, защото ние все още пеем неговите песни, изпълняваме ги пред публика, напомняме им за Фреди, говорим за него - той живее чрез своя принос, чрез своето изкуство. Това позволява на някой като мен, който вижда Фреди като икона, като пример за подражание, като герой, по свой, собствен начин да носи пламък от него и да му позволява да гори още".

Певецът смята, че Фреди би бил напълно адекватен и за музикалната сцена днес и дори е изпреварил времето си.

