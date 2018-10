Ваня Джаферович: Радвам се, че изразснах с музиката на Linkin Park

Оказа се, че бившият футболист на "Берое", Ваня Джаферович, е фен на ню метъл бандата Linkin Park. Той разказа емоционални истории от собствения си живот, отбелязвайки 18 години от излизането на един от емблематичните албуми на бандата - "Hybrid Theory".

Ето какво написа Джаферович във Facebook: "Днес се сетих, че един от най-добрите албуми в историята на музиката, става на 18 години."Спомням си, когато излезе Hybrid Theory... Бях на 17 години, тийнейджър, момчето избягало от войната преди 7-8 години, гневен на целия свят заради съдбата си. In the End, Crawling, One Step Closer бяха песните, които ме запалиха отвътре и ми помогнаха, да се справя с гнева или поне да ми бъде малко по-лесно.

Текстовете им говориха точно за тези вътрешни борби, които всички ние водим дълбоко в себе си и аз съм щастлив, че съм израствал с точно такава музика. На края искам да ви кажа, че Hybrid Theory действа почти като Ксанакс (казвам почти, защото нищо не е като Ксанакс) и ако не сте го слушали или сте предубедени, ще ви съветвам да си го пуснете, а аз ви обещавам, че няма да съжалявате!".



