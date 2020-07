ALMA: за карантината, изкуството и новата песен

"Be Alright" е заглавието на новия сингъл на 16-годишната изпълнителка и автор на музика ALMA.

Музикалната кариера на ALMA започна шеметно в началото на 2019 г., когато излезе дебютният й сингъл "Perfect", последван от хитовете "Don’t Know" и "Out of Control", както и интересната колаборация с Pavell & Venci Venc’ - "Адрес".

Ето какво разказа пред TeenProblem младата изпълнителка за новата си песен и карантината.

Как се роди идеята за новата ти песен?

В училище, в един мрачен ден, когато имах нужда от мотивация, реших да напиша позитивна песен, в която хората да се припознават и слушайки я, да не забравят, че един ден всичко ще бъде наред.





Как преминаха снимките на клипа, тъй като са се случили по време на карантината?

Половината клип беше заснет в апартамента, в който живях в Лондон по време на карантината, а другата половина в дома ми в София. Получи се много добре, защото успяхме да включим две от най-любимите ми места в това видео. Една супер яка млада унгарска фотографка ме засне в Лондон, а режисьорът Васил Стефанов засне кадрите в София.

Не е най-екстравагантното ми видео, защото съм летяла и падала от люлки, танцувала съм в тунели, горял е огън непосредствено до мен и какво ли още не, но песента е по-различна. Доволна съм, че направихме точно такъв видеоклип.